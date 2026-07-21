Переводы от родственников могут лишить государственной помощи: когда откажут в деньгах

Приложение Приват24, деньги под рукой. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

У многих украинцев есть родственники за границей, которые могут высылать им финансовую помощь. Здесь возникает вопрос: могут ли эти деньги повлиять на социальную помощь? Украинцы, оформляющие помощь малообеспеченным семьям, могут не знать, что при расчете доходов учитываются не только зарплата или пенсия. Учитываются также денежные переводы.

В каких случаях государственные выплаты могут уменьшить или отменить, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Получатели помощи должны знать, что денежные переводы, которые семья получает из-за рубежа, официально входят в среднемесячный совокупный доход. Именно этот показатель используется для назначения государственной социальной помощи малообеспеченным семьям.

Как рассчитывается помощь

Размер помощи определяется как разница между прожиточным минимумом для конкретной семьи и ее среднемесячным совокупным доходом за последние шесть месяцев до обращения. Чтобы определить среднемесячный доход на одного человека, суммируют все доходы членов семьи за этот период, вычисляют среднемесячный показатель и делят его на количество членов семьи.

Что входит в совокупный доход

В совокупный доход учитываются различные виды поступлений, в частности денежные переводы, полученные из-за рубежа. Поэтому, если вы регулярно получаете средства от родственников или знакомых, эти суммы также будут учтены при расчете помощи.

Порядок расчета среднемесячного совокупного дохода для всех видов государственной социальной помощи регулирует постановление Кабмина № 632 от 22 июля 2020 года.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы, получающие базовую социальную помощь, могут одновременно оформить и пособие по безработице, если соответствуют условиям обеих программ. Эти выплаты не заменяют друг друга, поскольку относятся к разным видам государственной поддержки и назначаются по отдельным правилам.

Также Новини.LIVE писали, что в Украине изменили порядок выплаты отдельных видов государственной помощи семьям с детьми. Отныне средства будут поступать на специальную "Дія.Картку", а также увеличена компенсация за "Пакет малыша" и установлены новые сроки для начисления выплат.