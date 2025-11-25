Мобилизация в Украине — сколько выплачивают военнообязанным во время БЗВП

Человек вставляет карточку в банкомат. Фото: Новини.LIVE

В Украине граждан продолжают мобилизовать в армию из-за полномасштабной войны с Россией. Военнослужащие, которые получили повестку и прибыли в ТЦК, проходят военно-врачебную комиссию (ВВК), после чего их везут в учебные центры для прохождения базовой общевойсковой подготовки (БОВП).

В Министерстве обороны рассказали, получают ли мобилизованные украинцы деньги, когда находятся на БОВП.

Реклама

Читайте также:

Денежное обеспечение во время БОВП

Как отметили в ведомстве, пребывание на базовой общевойсковой подготовке оплачивается с первого дня. Однако рекруты получают не зарплату, а так называемое денежное обеспечение (ДО).

Сколько выплачивают призванным на службу гражданам во время БОВП. Скриншот: Минобороны

"Его минимальный размер — 20 130 грн и зависит от многих факторов, таких как: звание, должность и тому подобное. Выплата начисленного ДО происходит одной суммой в следующем календарном месяце", — говорится в сообщении.

Параллельно в Минобороны отметили, что когда военнообязанный проходит обучение, то не может претендовать на плановый отпуск.

"Решение об отпуске после БОВП принимает непосредственный командир", — подчеркнули в пресс-службе.

О чем еще нужно знать

Напомним, что денежное обеспечение украинским защитникам предоставляется в течение всего периода службы. Однако время от времени размер выплат может меняться. Например, когда военнослужащий после ранения переходит из боевого подразделения в распоряжение, через два месяца пребывания в таком статусе он будет получать другую сумму.

Так, если военнослужащий на военно-врачебной комиссии был признан ограниченно годным или временно непригодным, ежемесячная выплата для него составит 20 130 гривен

Ранее мы рассказывали, кому из военнослужащих полагаются дополнительные выплаты в декабре. Речь идет о доплате в размере 27 тысяч гривен. Также мы писали о единовременных выплатах для защитников. Известно, какие из них доступны в ноябре.