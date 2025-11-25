Мобілізація в Україні — скільки виплачують військовозобов'язаним під час БЗВП

Людина вставляє картку в банкомат. Фото: Новини.LIVE

В Україні громадян продовжують мобілізовувати до армії через повномасштабну війну з Росією. Військовослужбовці, які отримали повістку та прибули до ТЦК, проходять військово-лікарську комісію (ВЛК), після чого їх везуть у навчальні центри для проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП).

У Міністерстві оборони розповіли, чи отримують мобілізовані українці гроші, коли перебувають на БЗВП.

Реклама

Читайте також:

Грошове забезпечення під час БЗВП

Як зауважили у відомстві, перебування на базовій загальновійськовій підготовці оплачується з першого дня. Однак рекрути отримують не зарплату, а так зване грошове забезпечення (ГЗ).

Скільки виплачують призваним на службу громадянам під час БЗВП. Скриншот: Міноборони

"Його мінімальний розмір — 20 130 грн та залежить від багатьох факторів, таких як: звання, посада тощо. Виплата нарахованого ГЗ відбувається однією сумою у наступному календарному місяці", – йдеться у повідомленні.

Паралельно у Міноборони зазначили, що коли військовозобов’язаний проходить навчання, то не може претендувати на планову відпустку.

"Рішення про відпустку після БЗВП ухвалює безпосередній командир", — підкреслили у пресслужбі.

Про що ще треба знати

Нагадаємо, що грошове забезпечення українським захисникам надається впродовж усього періоду служби. Однак час від часу розмір виплат може змінюватися. Наприклад, коли військовослужбовець після поранення переходить із бойового підрозділу у розпорядження, через два місяці перебування у такому статусі він отримуватиме іншу суму.

Так, якщо військовослужбовець на військово-лікарській комісії був визнаний обмежено придатним чи тимчасово непридатним, щомісячна виплата для нього становитиме 20 130 гривень

Раніше ми розповідали, кому з військовослужбовців належать додаткові виплати у грудні. Йдеться про доплату у розмірі 27 тисяч гривень. Також ми писали про одноразові виплати для захисників. Відомо, які з них доступні у листопаді.