Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Грошове забезпечення на БЗВП — скільки платять мобілізованим

Грошове забезпечення на БЗВП — скільки платять мобілізованим

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 15:04
Оновлено: 15:04
Мобілізація в Україні — скільки виплачують військовозобов'язаним під час БЗВП
Людина вставляє картку в банкомат. Фото: Новини.LIVE

В Україні громадян продовжують мобілізовувати до армії через повномасштабну війну з Росією. Військовослужбовці, які отримали повістку та прибули до ТЦК, проходять військово-лікарську комісію (ВЛК), після чого їх везуть у навчальні центри для проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП).

У Міністерстві оборони розповіли, чи отримують мобілізовані українці гроші, коли перебувають на БЗВП. 

Реклама
Читайте також:

Грошове забезпечення під час БЗВП

Як зауважили у відомстві, перебування на базовій загальновійськовій підготовці оплачується з першого дня.  Однак рекрути отримують не зарплату, а так зване грошове забезпечення (ГЗ).

null
Скільки виплачують призваним на службу громадянам під час БЗВП. Скриншот: Міноборони

"Його мінімальний розмір — 20 130 грн та залежить від багатьох факторів, таких як: звання, посада тощо. Виплата нарахованого ГЗ відбувається однією сумою у наступному календарному місяці", – йдеться у повідомленні. 

Паралельно у Міноборони зазначили, що коли військовозобов’язаний проходить навчання, то не може претендувати на планову відпустку.

"Рішення про відпустку після БЗВП ухвалює безпосередній командир", — підкреслили у пресслужбі. 

Про що ще треба знати

Нагадаємо, що грошове забезпечення українським захисникам надається впродовж усього періоду служби. Однак час від часу розмір виплат може змінюватися. Наприклад, коли військовослужбовець після поранення переходить із бойового підрозділу у розпорядження, через два місяці перебування у такому статусі він отримуватиме іншу суму. 

Так, якщо військовослужбовець на військово-лікарській комісії  був визнаний обмежено придатним чи тимчасово непридатним, щомісячна виплата для нього становитиме 20 130 гривень

Раніше ми розповідали, кому з військовослужбовців належать  додаткові виплати у грудні. Йдеться про доплату у розмірі 27 тисяч гривень. Також ми писали про одноразові виплати для захисників. Відомо, які з них доступні у листопаді. 

виплати ЗСУ гроші мобілізація БЗВП
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації