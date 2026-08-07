Денежная помощь от США: кто и где получит выплаты на зиму

Пожилая женщина, деньги. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В августе 2026 года жители украинских регионов могут уже сейчас начать готовиться к зимнему периоду 2026/27 годов. В частности, такую возможность предоставляет благотворительный фонд "Caritas Ukraine" благодаря финансовой поддержке правительства Соединенных Штатов.

О том, кто и как может присоединиться к программе помощи, рассказывают Новини.LIVE.

Кто получит выплаты от США на зиму

По информации фонда, речь идет о проекте "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине", который предусматривает предоставление финансовой помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг и твердого топлива на новый отопительный сезон 2026/27 годов. В частности, он доступен для жителей Полтавской области.

"Проект реализуется Caritas Ukraine благодаря щедрой поддержке американского народа через Правительство Соединенных Штатов Америки/U.S. Department of Stat", — говорится в сообщении.

Соответствующая помощь рассчитана на граждан, имеющих статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) и проживающих в сельской местности.



Среди ключевых критериев отбора — переселенцы должны относиться к социально уязвимым группам населения. На выплаты смогут рассчитывать:

Лица с инвалидностью (I, II группа/инвалидность с детства); Пожилые люди старше 60 лет; Одинокие матери/отцы/опекуны несовершеннолетних детей; Беременные женщины или кормящие матери с детьми в возрасте до трех лет; Матери/отцы приемных несовершеннолетних детей; Люди с тяжелыми заболеваниями, ограничивающими физические и психические возможности и требующими дорогостоящего лечения; Многодетные семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми.

В то же время домохозяйства не смогут получить право на финансовую помощь для оплаты жилищно-коммунальных услуг и твердого топлива, если:

получали аналогичные выплаты в 2026 году;

их доход превышает 8 422 грн на одного человека.

Как оформить помощь в Полтавской области

Как сообщили в фонде, сейчас открыта регистрация для домохозяйств в сельской местности населенного пункта Семеновка Полтавской области.

Для этого заявитель должен заранее подготовить следующий пакет документов:

паспорт гражданина (оригинал);

идентификационный код (оригинал);

справку о ВПЛ;

банковский счет IBAN;

документы, подтверждающие критерий уязвимости;

справку о доходах из налоговой службы/справки ОК-5 и ОК-7 (в приложении "Дія" или на сайте ПФУ);

справку об отоплении/коммунальных услугах.

Вопрос о возможном участии в программе благотворительного фонда можно уточнить по контактному номеру: +3 8 050 888 70 29.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в одном из городов действует программа для ВПЛ, предусматривающая предоставление финансовой помощи на аренду жилья. Соответствующей инициативой могут воспользоваться исключительно граждане, относящиеся к уязвимым категориям. Речь идет о таких категориях, как люди с инвалидностью, лица с тяжелыми заболеваниями, одинокие пожилые люди.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Черниговской области есть возможность оформить финансовую помощь от Global Empowerment Mission Ukraine и международных организаций. Помощью могут воспользоваться две уязвимые группы граждан: люди в возрасте 60 лет и лица с I или II группой инвалидности. Сумма помощи составит 2 000 грн в квартал. Регистрация продлится до 20 августа включительно.