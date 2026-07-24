Денежная помощь от Швейцарии: кому выплатят более 2 000 евро

Женщина с подростком, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

Летом в четырех областях Украины населению доступна финансовая помощь в рамках масштабной международной инициативы — "Программы поддержки экономической устойчивости Украины" (ERP). Уязвимые категории граждан, пострадавшие от войны, смогут оформить финансовую поддержку в размере более 2 000 евро.

О том, кому гарантированы выплаты, рассказывают Новини.LIVE.

Кому из украинцев предусмотрена грантовая помощь

По данным пресс-службы организации, в июле общественная организация "Центр занятости свободных людей" и международная гуманитарная организация "Mercy Corps" в ряде украинских областей реализуют программу, гарантирующую финансовую поддержку самозанятым гражданам и малому предпринимательству во время войны.

Она стала возможной благодаря финансовой поддержке Швейцарии, предоставленной через Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству (SDC).

Участникам, непосредственно пострадавшим от войны, будут предоставлены гранты в различных размерах при условии проживания в следующих областях:

Днепропетровской;

Одесской;

Черниговской;

Киевской.

Заявители смогут потратить денежную помощь на запуск нового дела или восстановление старого бизнеса. Кроме того, организация гарантирует консультационную поддержку.

Принять участие в программе смогут:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

местное население с территорий, где велись боевые действия (приказ № 376 Министерства развития общин).

Подавать заявки смогут только те, кто проживает на территориях, контролируемых украинским правительством. Организация будет отказывать гражданам, которые продолжают проживать в районах активных боевых действий или на территориях, где существует повышенный риск для жизни.

Как будет проходить регистрация на получение помощи

По информации организации, отбор участников будет проходить на конкурсной основе, а преимущество будет отдано заявителям с реалистичными бизнес-идеями, потенциалом к расширению и нуждающимся в финансовой поддержке для запуска или развития дела.

Согласно условиям грантовой программы, гражданам в зависимости от вида бизнеса будут предоставлены различные размеры помощи в сумме до 2 240 евро (в эквиваленте).

Для предварительной регистрации в проекте необходимо заполнить специальную форму.

Средства будут выделены на приобретение необходимых средств (техники, инструментов, оборудования и т. д.) для ведения бизнеса.

Подробности об условиях программы можно уточнить по телефону: +38097 460 10 48.

Ранее Новини.LIVE сообщали о возможности получить гранты в 11 регионах для самозанятых, а также малых и средних предприятий. Приоритет будет отдаваться предприятиям, которые окажут существенное социальное влияние и будут способствовать восстановлению общин. Украинцам будет доступна помощь в размере от 17 000 долларов. Деньги можно использовать на производственные средства. Регистрация продлится до 30 сентября текущего года.

Также Новини.LIVE писали о доступной программе помощи от США, в рамках которой семьи получат по 10 800 грн в июле. Средства будут предоставлены жителям прифронтового города Запорожья, который ежедневно подвергается обстрелам со стороны РФ. Принять участие могут семьи, в которых есть уязвимые категории, в частности: внутренние переселенцы, многодетные семьи, одинокие родители. Регистрация продлится до 20 августа.