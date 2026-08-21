Выплаты от Каритас: кому и где оказывают помощь на аренду жилья в августе

Человек держит денежные купюры. Фото: Новини.LIVE

В августе 2026 года в одном из западных регионов Украины появилась возможность зарегистрироваться в программе поддержки от представительства "Каритас Украины". Речь идет о предоставлении выплат внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые можно направить на долгосрочную аренду жилья.

О том, кто может получить средства от благотворителей, рассказывают Новини.LIVE.

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Кому и где оказывают помощь на аренду жилья в августе

Речь идет о реализации проекта"Emergency Appeal" в Ивано-Франковской области, который предусматривает предоставление гражданам с официальным статусом переселенца финансовой поддержки для покрытия расходов на аренду безопасного и стабильного жилья в течение полугода. В частности, обратиться за помощью могут жители города Коломыя.

"Эта поддержка поможет семьям, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома, стабилизировать условия жизни, избежать риска бездомности и постепенно восстановить самостоятельность", — поясняют организаторы.

Программой могут воспользоваться:

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жители мест временного проживания;

вновь прибывшие переселенцы, проживающие на новом месте не более года.

Однако не все внутренне перемещенные лица будут иметь право на выплаты на аренду. Важным условием является наличие критерия уязвимости. Речь идет о:

Людях с инвалидностью (I–III группа/инвалидность с детства); Одиноких пожилых людях; Многодетных семьях (от трех и более несовершеннолетних детей); Лицах и семьях без постоянного дохода; Гражданах, пострадавших от насилия; Лицах, лишившихся жилья в результате боевых действий; Бездомных; Лицах из числа детей-сирот/детей, лишенных родительской опеки; Родственниках пропавших без вести; Семьях и отдельных лицах, нуждающихся в социальных услугах, но не получающие их по разным причинам.

Также важно, чтобы граждане планировали в дальнейшем оставаться в принимающей громаде, а трудоспособные лица искали работу и были готовы трудоустроиться в течение полугодового периода поддержки.

Правила регистрации в программе и другие нюансы

Граждане, желающие принять участие в проекте "Emergency Appeal" в Ивано-Франковской области, должны заполнить специальную анкету.

Кроме того, те, кто имеет жилье и готов сдавать его в аренду в рамках программы, также могут заполнить отдельную форму для арендодателей.

В организации пояснили, что речь идет не только о помощи в оплате аренды — участники программы также получат индивидуальное сопровождение и, при необходимости, направление к социальным, административным, медицинским и другим разнообразным услугам.

Цель программы — не просто помочь семье найти жилье, а поддержать ее в плане самостоятельности и способности обеспечивать дальнейшие жилищные потребности.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в конце августа в Чернигове граждане смогут присоединиться к программе поддержки от UNHCR. В ее рамках можно будет получить финансовую помощь в размере до 12 300 грн. Выплаты предусмотрены для людей, относящихся к наиболее уязвимым группам. А именно: пожилые люди и граждане с инвалидностью.

Еще Новини.LIVE писали, что летом стала доступна программа поддержки от Эстонского совета по делам беженцев, предусматривающая выплаты эвакуированным семьям в одном из украинских регионов. Она гарантирует каждому члену домохозяйства выплату в размере 12 300 грн, которая покроет три месяца базовых потребностей.