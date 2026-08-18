Денежная помощь от Каритас: кто из семей получит до 54 000 грн
В августе 2026 года представительство "Каритас Украины" открыло регистрацию в рамках проекта "Многопрофильная помощь пострадавшим от войны в Украине" при финансовой поддержке правительства Соединенных Штатов. Денежная помощь доступна для жителей еще одного города из прифронтовых областей. Согласно программе, каждый член семьи получит единовременную выплату.
Об этом говорится в сообщении одного из городских советов, информируют Новини.LIVE.
Кому из украинских семей доступны выплаты от Каритас
Речь идет о возобновлении приема заявок на денежную помощь в рамках проекта "Каритас Украины" в городе Вольнянск Запорожской области.
"БФ "Каритас Запорожье" в Запорожской области возобновляет прием заявок на регистрацию в проекте "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине" при поддержке правительства Соединенных Штатов", — говорится в сообщении.
Предусматривается оказание денежной помощи населению, пострадавшему в результате военных действий, на удовлетворение базовых потребностей. В частности, в первую очередь проводится регистрация в населенных пунктах, расположенных на расстоянии от 0 до 20 км от линии разграничения, в условиях постоянного риска.
Также будет оказана поддержка лицам, проживающим в прифронтовых громадах в пределах 50 км от фронта при следующих условиях:
- Граждане имеют низкие доходы/потеряли основной источник дохода во время войны;
- Не имеют возможности покрыть базовые жизненные потребности и относятся к уязвимым категориям лиц.
Речь идет о следующих особенностях:
- Люди с инвалидностью (I–III группа);
- Граждане с тяжелыми заболеваниями;
- Люди, нуждающиеся в дорогостоящем лечении;
- Граждане старше 60 лет, проживающие в одиночестве или в семье из двух человек без поддержки трудоспособных родственников;
- Одинокие родители и опекуны;
- Многодетные семьи;
- Беременные женщины/матери с детьми до трех лет.
Суммы выплат и порядок регистрации в программе
В рамках программы "Каритас Украины" жители города Вольнянск получат финансовую помощь в размере 10 800 грн для каждого члена домохозяйства. С учетом этого, семья из пяти человек сможет рассчитывать на сумму 54 000 грн. Речь идет о начислении единовременной выплаты, рассчитанной на покрытие основных потребностей в течение шести месяцев.
Для предварительной регистрации в программе необходимо подать заявку по установленной форме.
При условии соответствия критериям уязвимости и требованиям программы представители фонда сами свяжутся с заявителями для предоставления выплат.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что "Каритас" в Полтавской области оказывает помощь гражданам, переехавшим в другие регионы из-за войны. Средства предназначены для наиболее уязвимых категорий населения. На выплаты можно будет купить твердое топливо на зиму. В частности, средства доступны людям пожилого возраста.
Еще Новини.LIVE писали, что в конце лета лица, перемещенные из-за войны, смогут получить денежную помощь от УВКБ ООН. В зависимости от обстоятельств граждане из числа наиболее уязвимых групп получат выплаты до 12 800 грн. Такая возможность предоставляется жителям города Винница.
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