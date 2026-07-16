Денежная помощь от ERC: кто из украинцев получит 29 000 грн

Пожилая женщина, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

До 19 июля 2026 года "Эстонский совет по делам беженцев" (ERC) принимает заявки на регистрацию в программе денежной помощи для уязвимых домохозяйств, непосредственно пострадавших от войны. В рамках этой программы выплаты будут стартовать с 29 000 грн.

О том, кто и где может получить средства, рассказывает издание Новини.LIVE.

Кому из украинцев предоставят помощь от ERC

По информации организаторов, выплаты в рамках "Программы экстренной поддержки средств к существованию" будут доступны в прифронтовой Харьковской области, а именно — жителям Безлюдовской громады.

Данная инициатива обеспечит доступ к средствам к существованию для уязвимых домохозяйств, пострадавших от войны, позволит создать новые источники дохода и достичь прожиточного минимума.

При отборе организаторы будут учитывать социальную и финансовую уязвимость домохозяйств. Приоритетным правом на получение выплат будут обладать внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и жители, непосредственно пострадавшие от войны.

В частности, на денежную помощь смогут рассчитывать домохозяйства, в которых проживают граждане с инвалидностью I–II группы, хроническими заболеваниями, нуждающиеся в дорогостоящем лечении, а также семьи, состоящие из пожилых людей (60+).

Кроме того, в списке указаны следующие категории уязвимости:

домохозяйства-переселенцы;

семьи с безработными в возрасте от 50 лет;

домохозяйства с тремя и более детьми;

семьи, в которых есть дети до двух лет;

домохозяйства, возглавляемые матерью-одиночкой/отцом-одиночкой, в которых есть дети;

семьи, в которых все члены в возрасте 18–49 лет являются безработными.

Предпочтение будет отдаваться тем заявителям, у которых нет постоянной работы или доходов.

Важным условием является отсутствие аналогичной помощи от организаций за последний год.

Размеры денежной помощи и порядок регистрации

Чтобы принять участие в программе ERC, гражданам необходимо заполнить специальную онлайн-форму. Заявки будут приниматься только до 23:59 19 июля 2026 года или до исчерпания лимита финансирования.

Условиями программы предусмотрены разные размеры помощи в зависимости от направления деятельности:

Для кролиководства, козоводства, прочего животноводства (в частности, овцеводства, нутрии), а также пчеловодства — 29 000; Для птицеводства (производство яиц, мяса) — 30 000; Для разведения коров (производство мясной и молочной продукции) — 42 000; Для свиноводства (производство мяса) — 31 000; Для прочего сельского хозяйства (выращивание ягод, овощей и т. п.) — 31 000; Для производства пищевой продукции: выпечка, изготовление полуфабрикатов, хлеба, тортов — 42 000; Для оказания услуг: пошив/ремонт одежды, ремесла, строительство, ремонт, бытовые услуги, услуги по уходу за внешностью — 42 000; Для тепличного хозяйства — 42 000.

Вместе с заявкой необходимо будет приложить копии, отсканированные копии или фотокопии документов:

документа, подтверждающего личность заявителя и членов семьи;

идентификационного кода;

справки о статусе внутренне перемещенного лица (при наличии);

документов, подтверждающих социально-экономическую уязвимость семьи.

Уязвимость должна быть подтверждена соответствующими документами.

"Наличие категории уязвимости является необходимым условием для участия в программе, но не гарантирует получение денежной помощи. Решение о предварительном одобрении принимается на основании информации, предоставленной главным заявителем, представляющим домохозяйство в общении с командой Эстонского совета по делам беженцев", — добавили организаторы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что летом граждане могут получить помощь от представительства организации ADRA. Она будет принимать заявки на предоставление товаров и средств. В частности, в рамках программы каждый член семьи сможет получить по 900 грн. Организация будет работать в Николаевской области.

Также Новини.LIVE сообщали, что летом сразу в пяти областях Украины граждане смогут принять участие в программе от Каритас Украины. В рамках направления "Cash for Job" украинцы получат финансовую помощь до 43 000 грн. Проект призван помочь работодателям создать новые или заполнить имеющиеся вакансии, а людям из уязвимых категорий — официально найти работу.