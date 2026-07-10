Денежная помощь от Чехии: кому и где гарантируют 5 000 долларов

Женщина и мужчина за компьютером, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

До 15 июля текущего года граждане одной из областей Украины могут подавать заявки на участие в программе чешской гуманитарной организации "People in Need", которая предусматривает предоставление грантов на развитие собственного бизнеса в период военного положения. В рамках соответствующего проекта максимально можно получить около 5 000 долларов.

О том, кто и где может оформить помощь, сообщает издание Новини.LIVE.

Как получить помощь до 5 000 долларов от Чехии

Речь идет о проекте, который реализуется при финансовой поддержке правительства Соединенных Штатов. В его рамках предусмотрено выделение микрогрантов микро- и малым предприятиям в Харьковской области, возглавляемым отдельными категориями граждан. А именно:

Ветераны, у которых уже есть предприятия, уволенные с военной службы после 24 февраля 2022 года; Родственники ветеранов, уволенных с военной службы; Члены семей погибших/умерших/пропавших без вести защитников.

Проект призван оказать усиленную поддержку таким группам людей во время войны. Ожидается, что гранты помогут укрепить экономическую устойчивость ветеранов и их семей, а также родственников погибших защитников за счет расширения бизнеса и укрепления финансовой устойчивости.

Необходимо соблюдать следующие условия:

иметь один из вышеуказанных статусов;

официальную регистрацию бизнеса на момент подачи заявки;

бизнес должен быть расположен в Харьковской области, за исключением "горячих точек";

мероприятия в рамках бизнес-идеи должны длиться не более 60 дней.

Суммы финансовых грантов и правила регистрации

Проект организации предусматривает предоставление претендентам микрогрантов различного размера, которые будут определяться индивидуально в зависимости от финансовых планов. Максимально можно будет получить 4 800 долларов (в гривневом эквиваленте 216 000 грн).

Если граждане соответствуют требованиям проекта, то должны подать соответствующую заявку и разработанный финансовый план до 15 июля 2026 года.

После этого организаторы составят список заявителей в соответствии с набранными баллами и заключат с ними соглашения. Приоритет будет отдаваться тем, кто имеет статус переселенца, а также тем, чья бизнес-идея носит социальную направленность.

Гранты можно будет использовать:

на восстановление имущества, создание новых рабочих мест;

аренду (до двух месяцев);

ремонт/обустройство помещений;

оборудование, инструменты;

сырье для производственных процессов (до 30%).

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ряде громад Запорожской области гражданам доступен проект по предоставлению финансовой помощи от Norwegian Refugee Council. Выплаты будут начислены некоторым домохозяйствам. Поддержку получат люди и домохозяйства, которые непосредственно пострадали от войны.

Также Новини.LIVE сообщали, кому доступна финансовая помощь от "Каритас". Средства могут быть выделены на обучение на индивидуальных курсах для приобретения навыков и укрепления позиций на рынке труда. Кроме того, гранты будут предоставлены домохозяйствам на ведение собственной деятельности (сельское хозяйство или малый бизнес).