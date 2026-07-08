Выплаты от УВКБ ООН: кто и где может получить 10,8 тыс. грн в июле

Пожилые люди и деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Летом 2026 года в одном из северных городов Украины вновь открыта возможность регистрации в программе финансовой помощи UNHCR Ukraine, которая официально представляет Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине. Речь идет о выплатах, предусмотренных для уязвимых категорий граждан, которые особенно пострадали от войны.

Об этом говорится в объявлении пресс-центра организации, передают Новини.LIVE.

Кто сможет оформить финансовую помощь от UNHCR Ukraine

Согласно данным организаторов, регистрация на получение выплат от UNHCR Ukraine вновь доступна для жителей города Чернигова. Обратиться за помощью могут внутренне перемещенные лица (ВПЛ), покинувшие свои места проживания из-за угрозы жизни, нападений или обязательной эвакуации шесть месяцев назад, а также беженцы, которые вернулись домой в течение года.

Согласно правилам программы, каждому члену семьи, в зависимости от ситуации, начислят по 10,8 тыс. грн (по 3,6 тыс. грн на трехмесячный период) или 12,3 тыс. грн (по 4,1 тыс. грн).

Речь идет о таких домохозяйствах:

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которые в результате военных действий были вынуждены покинуть постоянное место жительства и вернуться из-за границы в Украину с 24 февраля 2022 года (не ранее чем три месяца назад и не позднее года назад);

которые вернулись на адреса постоянного проживания после вынужденного переезда в пределах Украины, вызванного военными действиями (после 24.02.2022);

которые фактически переместились и получили статус внутренне перемещенного лица в период от 46 дней до полугода назад в связи с угрозой жизни, обстрелами или обязательной эвакуацией;

которые переместились из-за военных угроз или обязательной эвакуации, получив статус внутренне перемещенного лица в период до 45 дней.

Для всех вышеуказанных категорий обязательным является соблюдение социально-экономического критерия, при котором среднемесячный доход на одного человека в семье не превышает 8 300 грн.

Как зарегистрироваться в программе и какие документы необходимы

Граждане, подпадающие под вышеперечисленные критерии, могут подать заявку на включение в очередь на регистрацию для получения денежной помощи от UNHCR Ukraine, заполнив специальную анкету.

После этого представители организации пригласят на собеседование для окончательной регистрации на получение выплат.

"Запись осуществляется через форму Google. Заполнение анкеты не означает регистрацию. С теми, кто соответствует описанным выше условиям, мы дополнительно свяжемся по телефону для приглашения. Если с вами не связались — вы не соответствуете описанным ниже условиям регистрации", — говорится в сообщении.

Заявителям необходимо иметь при себе следующий пакет документов (для каждого члена семьи):

паспорт гражданина/документ, удостоверяющий личность;

идентификационный номер;

свидетельство о рождении детей (при наличии);

номер банковской карты для выплат;

документ, подтверждающий категорию уязвимости;

номер мобильного телефона.

Также можно получить консультацию по вопросам записи на регистрацию по телефону UNHCR Ukraine: 0 800 307 711.

Еще Новини.LIVE сообщали, что в ряде громад одного из регионов можно зарегистрироваться на финансовую помощь от Каритас Украины, которая предусматривает предоставление ежемесячных выплат в размере 1 800 грн. Такой вид финансовой поддержки рассчитан на шесть месяцев. Ее могут оформить семьи, пострадавшие от войны в Украине.

Ранее Новини.LIVE писали, что украинским гражданам доступна возможность участия в новой программе REMARKET. Она даст возможность освоить новую профессию или повысить квалификацию при совместном финансировании. В частности, укрепить свои позиции на рынке труда могут переселенцы и беженцы, которые после переезда вернулись домой.