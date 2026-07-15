Денежная помощь от ADRA: кому из украинцев выплатят по 900 грн

Пожилая женщина с ребенком, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В июле 2026 года представительство международной гуманитарной организации ADRA (Адвентистское агентство помощи и развития) в одной из областей будет принимать заявки на начисление денежной помощи. В рамках программы каждый член семьи сможет получить по 900 грн.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию одной из городских территориальных громад.

Кому будет доступна денежная помощь от ADRA

Как отмечается, летом ADRA Ukraine будет работать в Николаевской области. В частности, до 21 июля 2026 года организация совместно с Всемирной продовольственной программой (WFP) будет проводить выдачу гражданам продуктовых наборов.

Кроме того, благотворители планируют провести сбор данных для возможного начисления единовременной денежной помощи.

"Благотворительная организация "АДРА Украина" проведет сбор и обновление данных для возможного начисления денежной помощи в размере 900 грн на человека", — говорится в сообщении.

Где будет проходить сбор данных для оказания помощи

По информации организаторов, выдача продуктовых наборов от Всемирной продовольственной программы (WFP) и БО "Адра Украина" будет происходить в пункте выдачи гуманитарной помощи (режим работы: будние дни с 9:00 до 14:00). Там же будет проводиться сбор данных для возможного получения денежной помощи.

Гражданам необходимо подготовить определенную информацию. В частности, понадобятся банковские реквизиты (IBAN) главы домохозяйства. Они нужны для зачисления денежной помощи. Без их предоставления или обновления выплаты осуществить будет невозможно.

Также для каждого члена домохозяйства необходимо будет предоставить:

индивидуальный номер налогоплательщика;

при отсутствии ИНН — другие документы, удостоверяющие личность (паспорт, вид на жительство);

контактную информацию главы домохозяйства (номер телефона).

В случае одобрения предоставления помощи выплаты будут осуществляться в августе после обработки предоставленной информации.

При наличии актуального номера телефона заявители получат SMS-сообщение о предоставлении выплат.

Организаторы добавили, что денежная помощь является единовременной, а получение продовольственных наборов и обновление/предоставление банковских реквизитов не гарантируют выплаты.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в июле в одной из украинских областей граждане могут получить финансовую помощь от Эстонского совета по делам беженцев. На ведение сельского хозяйства можно будет оформить выплаты до 42 000 грн. Средства, в частности, предусмотрены семьям с пожилыми людьми.

Также Новини.LIVE сообщали о целевой программе поддержки внутренних переселенцев, которую реализует "Каритас Полтава". ВПЛ смогут получить помощь, рассчитанную на шесть месяцев. Средства будут предоставлены переселенцам, которые переехали в общину в течение последнего месяца.