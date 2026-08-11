Денежная помощь на отопление на зиму: где началась регистрация

Пожилая женщина, деньги. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В августе 2026 года в одном из регионов Украины началась регистрация на получение помощи в денежной и натуральной форме на отопление на предстоящий зимний период. Выплаты доступны гражданам, относящимся к уязвимым категориям населения.

О том, кто может оформить помощь, рассказывают Новини.LIVE.

Где началась регистрация на выплаты на отопление

По информации организаторов, подавать заявки на получение денежной и натуральной помощи могут жители ряда населенных пунктов Михайловской громады Запорожской области.

"Семьи, нуждающиеся в поддержке для подготовки к отопительному сезону, могут зарегистрироваться для возможного получения помощи в денежной и/или натуральной форме", — говорится в сообщении.

Принять участие в программе могут граждане, относящиеся к уязвимым категориям. Речь идет о:

Пенсионерах в возрасте от 60 лет; Лицах с инвалидностью I, II, III группы; Семьях с детьми с инвалидностью; Людях с хроническими заболеваниями; Одиноких матерях; Малообеспеченных семьях; Многодетных семьях; Одиноких нетрудоспособных лицах; Опекунах и приемных семьях; Семьях с детьми до трех лет.

Как подать заявку на получение помощи на зиму

Для формирования списков получателей помощи на отопление в денежной и/или натуральной форме регистрация будет осуществляться исключительно в онлайн-формате.

Организаторы отмечают, что данные лиц, которые ранее предварительно регистрировались лично у специалистов, не будут перенесены в онлайн-форму, поэтому необходимо самостоятельно пройти регистрацию и заполнить форму.

Важно соблюдать следующие правила:

информацию необходимо вводить только один раз;

от одного домохозяйства по одному адресу сможет зарегистрироваться только одно лицо.

В то же время сам факт заполнения онлайн-формы не гарантирует автоматического получения помощи. Предоставленные сведения будут использованы для формирования списков потенциальных получателей в соответствии с критериями и требованиями организаций.

В частности, граждане должны указать следующую личную информацию:

серию и номер паспорта заявителя;

идентификационный код заявителя;

справку с подтверждением категории уязвимости.

Фактическим местом проживания в Михайловской громаде Запорожской области должны быть следующие населенные пункты:

Михайловка;

Васильевское;

Георгиевское;

Криничное;

Люцерна;

Богатыровка;

Вольноулановское;

Вольнокурьяновское;

Вольноандреевка;

Андреевка;

Соколовка;

Сергеевка;

Нагорное;

Запорожское;

Вольногрушевка.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что еще в одном из регионов гражданам предоставляется возможность получить денежную помощь на покупку дров. Выплаты доступны для внутренних переселенцев. Такая возможность доступна благодаря работе представительства БФ "Каритас Украины". Программа рассчитана исключительно на уязвимые группы граждан.

Еще Новини.LIVE сообщали, что в августе 2026 года UNHCR Ukraine открыла регистрацию по программе финансовой помощи в одном из прифронтовых городов. Заявки могут подавать уязвимые группы людей, пострадавшие от войны. В частности, средства будут предоставлены людям с инвалидностью, пенсионерам и безработным пожилым людям. Ожидается, что размер выплат составит 10 800 или 12 300 грн.