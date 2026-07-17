Денежная помощь для пенсионеров: кто и где получит более 40 000 грн

Пожилые мужчина и женщина, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В одной из прифронтовых областей Украины домохозяйства, пострадавшие от войны, могут получить денежную помощь в размере более 40 000 грн. В июле 2026 года такой возможностью могут воспользоваться, в частности, внутренне перемещенные лица (ВПЛ), люди с инвалидностью и граждане в возрасте старше 60 лет.

О том, как присоединиться к программе поддержки, рассказывают Новини.LIVE.

Кому и где предоставят денежную помощь в более 40 000 грн

Речь идет о реализации программы финансовой помощи в Харьковской области. Она призвана предоставить домохозяйствам, пострадавшим от войны, доступ к средствам к существованию, получить новые источники дохода за счет развития сельскохозяйственной деятельности, производства продуктов, а также оказания важных услуг.

Согласно условиям программы, предусмотрены разные размеры помощи в зависимости от направления деятельности.

В частности, наибольшую помощь гарантируют тем, кто занимается тепличным хозяйством, разведением коров (мясной и молочной продукции), производством пищевой продукции (выпечкой, изготовлением полуфабрикатов, хлеба и тортов), оказанием услуг (пошив/ремонт одежды, строительство, ремонтные работы, бытовые услуги, косметические услуги). На такие направления можно получить 42 000 грн.

Те, кто занимается свиноводством (производство мяса), другим сельским хозяйством (выращивание ягод, овощей и т. п.) — 31 000 грн. На направление птицеводства (производство яиц, мяса) выделят 30 000 грн.

А тем, кто занимается кролиководством, козоводством, другим животноводством (в частности, овцеводством, нутриями), а также пчеловодством, предоставят 29 000 грн.

Критерии отбора и порядок подачи заявки на выплаты

"Программа экстренной поддержки средств к существованию" распространяется на Харьковский район и Безлюдовскую громаду. При подаче заявки организаторы будут обращать внимание на социальную и финансовую уязвимость домохозяйств. Приоритетное право на получение выплат будут иметь переселенцы и жители, пострадавшие от войны.

В частности, на такую финансовую помощь смогут претендовать домохозяйства с людьми с инвалидностью I–II группы, серьезными заболеваниями, нуждающимися в лечении, а также семьи с пожилыми людьми (60+).

Также выплаты могут быть предоставлены:

Домохозяйствам-переселенцам; Семьям с безработными в возрасте от 50 лет; Домохозяйствам с тремя и более детьми; Семьям, в которых есть дети до двух лет; Домохозяйствам, возглавляемым матерью-одиночкой/отцом-одиночкой, в которых есть дети; Семьям, где все члены в возрасте 18–49 лет являются безработными.

Главным условием является отсутствие подобной помощи от аналогичных гуманитарных организаций за последний год.

Чтобы присоединиться к программе, необходимо заполнить онлайн-форму до 23:59 19 июля 2026 года.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что летом в некоторых общинах можно получить помощь на подготовку к отопительному периоду. Уязвимые категории населения получат по 19 400 грн на приобретение твёрдого печного топлива. Обратиться за выплатами могут нетрудоспособные пенсионеры и лица с инвалидностью.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в июле организация ADRA совместно с Всемирной продовольственной программой в одной из областей принимает заявки на денежную помощь. В рамках программы можно получить по 900 грн. Такая возможность доступна в городе Очаков. Кроме того, организация WFP будет проводить выдачу продуктовых наборов.