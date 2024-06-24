Доходы беженцев за границей — что нужно знать о декларировании в 2024 году

Подсчеты на калькуляторе. Фото: Freepik

В Государственной налоговой службе рассказали об особенностях декларирования иностранных доходов граждан. В частности, налогоплательщики могут снизить объем годового налогового обязательства.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС в Киевской области.

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Нюансы декларирования иностранных доходов

Согласно нормам Налогового кодекса, если источник денежных выплат любых налогооблагаемых доходов — иностранный, сумма соответствующего дохода должна включаться в общий годовой налогооблагаемый доход налогоплательщиков — получателей, обязанных подавать годовые налоговые декларации. Он облагается налогом по ставке 18%, что определено п. 167.1 ст. 167 Налогового кодекса.

Если в соответствии с нормами международных договоренностей, согласие на обязательность которых предоставлено парламентом, налогоплательщики могут уменьшить суммы годовых налоговых обязательств на сумму налогов, уплаченных за пределами страны, они определяют сумму уменьшения по указанным основаниям в годовых налоговых декларациях.

При отсутствии у налогоплательщиков документов, подтверждающих суммы полученных ими доходов из иностранных источников и сумм уплаченных налогов в иностранной юрисдикции, оформленных в соответствии со ст. 13 Налогового кодекса, такие плательщики обязаны подать в контролирующие органы по своим налоговым адресам заявления о переносе сроков подачи налоговых деклараций до 31 декабря года, следующего за отчетным.

Если не будет подана налоговая декларация вовремя, то налогоплательщик будет нести ответственность, установленную Налоговым кодексом и другими законами.

Там отметили, что в уменьшение суммы годового налогового обязательства налогоплательщиков не засчитывают:

налоги на капитал/прирост капитала;

налоги на имущество;

почтовые налоги;

налоги на продажу;

другие косвенные налоги независимо от того, считаются подоходными налогами.

Суммы налогов с иностранных доходов налогоплательщиков — резидентов, уплаченных за пределами страны, не могут превышать сумму налогов, рассчитанную на базе общего годового налогооблагаемого дохода такого налогоплательщика, согласно украинскому законодательству.

Что еще стоит знать

Напомним, в Налоговой службе рассказали об особенностях зачисления налогов, уплаченных за границей. Зачисление происходит при подтверждении контролирующего органа другого государства.

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