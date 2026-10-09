Доходы украинцев за границей: в ГНС объяснили, что необходимо задекларировать

Сотрудник в офисе с калькулятором. Фото: Freepik

В 2026 году получение доходов гражданами за пределами страны не освобождает от обязанности их декларирования. В то же время нормы законодательства предусматривают для налоговых резидентов Украины возможность зачета налогов, уплаченных в другой стране, и избежания двойного налогообложения — в рамках, определенных международными договорами.

О том, какие действуют правила, напомнили в Государственной налоговой службе (ГНС), сообщают Новини.LIVE.

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Какие доходы за рубежом необходимо декларировать

Как отметили в ГНС, согласно нормам Налогового кодекса, физическое лицо, имеющее место жительства в Украине, является ее резидентом.

Статус "налоговый резидент" определяет, подлежит ли физическое лицо налогообложению в Украине в соответствии с налоговым законодательством. Речь идет об обязанности граждан уплачивать налоги или подавать налоговую отчетность.

В то же время на суммы доходов украинских граждан-налоговых резидентов, получаемых из источников в других странах, распространяется требование декларирования и налогообложения в Украине. Однако это не касается доходов, освобожденных от налогообложения в соответствии с нормами Налогового кодекса или международных соглашений.



Налоговики уточнили, что речь идет о получении резидентами любых доходов от различных видов деятельности за пределами украинской таможенной территории.

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В частности, требуется отчетность о поступлении следующих иностранных доходов:

Дивидендов;

Процентов;

Роялти;

Доходов от аренды имущества;

Доходов от продажи имущества за пределами Украины;

Наследства;

Подарков;

Выигрышей;

Других доходов, полученных за рубежом.

По данным ГНС, такие доходы включаются в общий годовой налогооблагаемый доход физического лица-резидента и подлежат декларированию.

Какие ставки налогов применяются в 2026 году

Согласно действующим правилам, налог на доходы физических лиц с иностранных доходов должен уплачиваться по ставке 18%.

Отдельные виды доходов имеют специальные ставки и правила налогообложения. В частности: для дивидендов, начисленных нерезидентом, действует ставка 9%.

Также на иностранные доходы физических лиц распространяется военный сбор в размере 5%.

При каких условиях не применяют двойное налогообложение

В Налоговой службе отметили, что, если с дохода гражданин уже уплатил налог в иностранном государстве в соответствии с нормами международных договоров, налогоплательщики могут уменьшить сумму годового налогового обязательства в Украине на сумму налогов, уплаченных за рубежом.

При таких условиях при подаче годовой налоговой декларации необходимо:

указать сумму налога, уплаченного за пределами Украины;

приложить документ, подтверждающий уплату налога;

учесть нормы международного договора Украины об избежании двойного налогообложения.

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