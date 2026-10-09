Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Декларирование доходов: что нужно знать украинцам за границей

Декларирование доходов: что нужно знать украинцам за границей

Ua ru
9 октября 2026 14:30
Доходы украинцев за границей: в ГНС объяснили, что необходимо задекларировать
Сотрудник в офисе с калькулятором. Фото: Freepik

В 2026 году получение доходов гражданами за пределами страны не освобождает от обязанности их декларирования. В то же время нормы законодательства предусматривают для налоговых резидентов Украины возможность зачета налогов, уплаченных в другой стране, и избежания двойного налогообложения — в рамках, определенных международными договорами.

О том, какие действуют правила, напомнили в Государственной налоговой службе (ГНС), сообщают Новини.LIVE.

Реклама

Какие доходы за рубежом необходимо декларировать

Как отметили в ГНС, согласно нормам Налогового кодекса, физическое лицо, имеющее место жительства в Украине, является ее резидентом.

Статус "налоговый резидент" определяет, подлежит ли физическое лицо налогообложению в Украине в соответствии с налоговым законодательством. Речь идет об обязанности граждан уплачивать налоги или подавать налоговую отчетность.

В то же время на суммы доходов украинских граждан-налоговых резидентов, получаемых из источников в других странах, распространяется требование декларирования и налогообложения в Украине. Однако это не касается доходов, освобожденных от налогообложения в соответствии с нормами Налогового кодекса или международных соглашений.

Налоговики уточнили, что речь идет о получении резидентами любых доходов от различных видов деятельности за пределами украинской таможенной территории.

Читайте также:

В частности, требуется отчетность о поступлении следующих иностранных доходов:

  • Дивидендов;
  • Процентов;
  • Роялти;
  • Доходов от аренды имущества;
  • Доходов от продажи имущества за пределами Украины;
  • Наследства;
  • Подарков;
  • Выигрышей;
  • Других доходов, полученных за рубежом.

По данным ГНС, такие доходы включаются в общий годовой налогооблагаемый доход физического лица-резидента и подлежат декларированию.

Какие ставки налогов применяются в 2026 году

Согласно действующим правилам, налог на доходы физических лиц с иностранных доходов должен уплачиваться по ставке 18%.

Отдельные виды доходов имеют специальные ставки и правила налогообложения. В частности: для дивидендов, начисленных нерезидентом, действует ставка 9%.

Также на иностранные доходы физических лиц распространяется военный сбор в размере 5%.

При каких условиях не применяют двойное налогообложение

В Налоговой службе отметили, что, если с дохода гражданин уже уплатил налог в иностранном государстве в соответствии с нормами международных договоров, налогоплательщики могут уменьшить сумму годового налогового обязательства в Украине на сумму налогов, уплаченных за рубежом.

При таких условиях при подаче годовой налоговой декларации необходимо:

  • указать сумму налога, уплаченного за пределами Украины;
  • приложить документ, подтверждающий уплату налога;
  • учесть нормы международного договора Украины об избежании двойного налогообложения.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что для украинцев в Германии подготовили изменения. В частности, они касаются зарплат в некоторых сферах и федеральных землях. С октября на 2,82% выросли зарплаты в Баварии. Выплаты будут произведены авансом, ведь повышение произойдет с задержкой на полгода.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в октябре отдельные выплаты работникам бюджетного сектора могут быть задержаны на несколько дней. Такой сбой объяснили повышенной нагрузкой на Госказначейскую службу. В то же время государство гарантирует начисление пенсий, зарплат бюджетников и военных.

украинцы налоги беженцы доходы заграница
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации