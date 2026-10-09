Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Декларування доходів: що треба знати українцям за кордоном

Декларування доходів: що треба знати українцям за кордоном

Ua ru
9 жовтня 2026 14:30
Доходи українців за кордоном: у ДПС пояснили, що необхідно задекларувати
Працівник в офісі з калькулятором. Фото: Freepik

У 2026 році отримання доходів громадянами за межами країни не звільняє від обов’язку його декларування. Водночас норми законодавства передбачають можливість для податкових резидентів України зарахування податків, сплачених в іншій країні, уникнення подвійного оподаткування — у рамках, визначених міжнародними договорами.

Про те, які діють правила, нагадали у Державній податковій службі (ДПС), інформують Новини.LIVE.

Реклама

Які доходи за кордоном необхідно декларувати

Як зазначили у ДПС, згідно з нормами Податкового кодексу, фізособа, яка має місце проживання в Україні, є її резидентом. 

Статус "податковий резидент" визначає, чи підпадає фізособа під оподаткування в Україні за податковим законодавством. Йдеться про обов’язок громадян сплачувати податки чи надавати податкову звітність.  

Водночас, на суми доходів українських громадян-податкових резидентів, які отримують із джерел в інших країнах, поширюється вимога декларування та оподаткування в Україні. Проте це не стосується доходів, звільнених від оподаткування, згідно з нормами Податкового кодексу або міжнародних угод.
 
Податківці уточнили, що йдеться про отримання будь-яких доходів резидентів від різних видів діяльності за межами української митної території.

Читайте також:

Зокрема, необхідна звітність щодо надходження таких іноземних доходів:

  • Дивідендів;
  • Відсотків;
  • Роялті;
  • Доходів від оренди майна;
  • Доходів від продажу майна за межами України;
  • Спадщини;
  • Подарунків;
  • Виграшів;
  • Інших доходів, отриманих за кордоном.

За даними ДПС, такі доходи включають до загального річного оподатковуваного доходу фізособи-резидента та мають бути задекларовані.

Які застосовують ставки податків у 2026 році

Згідно з чинними правилами, податок на доходи фізосіб із іноземних доходів має сплачуватися за ставкою 18%.

Окремі види доходів мають спецставки та правила оподаткування. Зокрема: для дивідендів, нарахованих нерезидентом, діє ставка 9%.

Також на іноземні доходи фізосіб поширюється військовий збір у 5%.

За яких умов не торкнеться подвійне оподаткування

У Податковій зауважили, що, якщо з доходу громадянин вже сплатив податок в іноземній країні за нормами міжнародних договорів платники можуть зменшити суму річного податкового зобов’язання в Україні на суму податків, сплачених за кордоном.

За таких умов, подаючи річну податкову декларацію, потрібно:

  • вказати суму податку, сплаченого за межами України;
  • додати документ з підтвердженням сплати податку;
  • врахувати норми міжнародного договору України щодо уникнення подвійного оподаткування.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що для українців у Німеччині підготували зміни. Зокрема, вони стосуються зарплат у деяких сферах і федеральних землях. З жовтня на 2,82% зросли зарплати у Баварії. Виплати будуть здійснені авансом, адже підвищення відбудеться із затримкою на пів року. 

Ще Новини.LIVE писали про те, що у жовтні окремі виплати для працівників бюджетного сектору можуть бути затримані на кілька днів. Такий збій пояснили підвищеним навантаженням на Держказначейську службу. Водночас, держава гарантуватиме нарахування пенсій, зарплат бюджетників та військових. 

українці податки біженці доходи закордон
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації