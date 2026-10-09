Доходи українців за кордоном: у ДПС пояснили, що необхідно задекларувати

Працівник в офісі з калькулятором. Фото: Freepik

У 2026 році отримання доходів громадянами за межами країни не звільняє від обов’язку його декларування. Водночас норми законодавства передбачають можливість для податкових резидентів України зарахування податків, сплачених в іншій країні, уникнення подвійного оподаткування — у рамках, визначених міжнародними договорами.

Про те, які діють правила, нагадали у Державній податковій службі (ДПС), інформують Новини.LIVE.

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Які доходи за кордоном необхідно декларувати

Як зазначили у ДПС, згідно з нормами Податкового кодексу, фізособа, яка має місце проживання в Україні, є її резидентом.

Статус "податковий резидент" визначає, чи підпадає фізособа під оподаткування в Україні за податковим законодавством. Йдеться про обов’язок громадян сплачувати податки чи надавати податкову звітність.

Водночас, на суми доходів українських громадян-податкових резидентів, які отримують із джерел в інших країнах, поширюється вимога декларування та оподаткування в Україні. Проте це не стосується доходів, звільнених від оподаткування, згідно з нормами Податкового кодексу або міжнародних угод.



Податківці уточнили, що йдеться про отримання будь-яких доходів резидентів від різних видів діяльності за межами української митної території.

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Зокрема, необхідна звітність щодо надходження таких іноземних доходів:

Дивідендів;

Відсотків;

Роялті;

Доходів від оренди майна;

Доходів від продажу майна за межами України;

Спадщини;

Подарунків;

Виграшів;

Інших доходів, отриманих за кордоном.

За даними ДПС, такі доходи включають до загального річного оподатковуваного доходу фізособи-резидента та мають бути задекларовані.

Які застосовують ставки податків у 2026 році

Згідно з чинними правилами, податок на доходи фізосіб із іноземних доходів має сплачуватися за ставкою 18%.

Окремі види доходів мають спецставки та правила оподаткування. Зокрема: для дивідендів, нарахованих нерезидентом, діє ставка 9%.

Також на іноземні доходи фізосіб поширюється військовий збір у 5%.

За яких умов не торкнеться подвійне оподаткування

У Податковій зауважили, що, якщо з доходу громадянин вже сплатив податок в іноземній країні за нормами міжнародних договорів платники можуть зменшити суму річного податкового зобов’язання в Україні на суму податків, сплачених за кордоном.

За таких умов, подаючи річну податкову декларацію, потрібно:

вказати суму податку, сплаченого за межами України;

додати документ з підтвердженням сплати податку;

врахувати норми міжнародного договору України щодо уникнення подвійного оподаткування.

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