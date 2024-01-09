Денежная помощь в 100 процентов от зарплаты - ПФУ назвал одну категорию

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали об одной категории граждан, которой предусматривается выплата денежного пособия, равная размеру средней заработной платы. Речь идет о выплатах по беременности и родам.

Об этом информирует пресс-служба ПФУ.

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Условия предоставления помощи женщинам

Как отмечают в фонде, в Украине работающие женщины и женщины, занимающиеся предпринимательской деятельностью, при оформлении листка нетрудоспособности из-за беременности и родов имеют право на соответствующую помощь.

Для начисления средств нужно иметь листок нетрудоспособности, созданный на основании заключения врача. Он станет основанием для назначения помощи.

На больничные по беременности и родам имеют право женщины, работающие на следующих условиях:

трудовой договор (контракт);

гиг-контракт;

другой гражданско-правовой договор;

другие основания, предусмотренные законом, на предприятиях, в учреждениях, организациях разной формы собственности и хозяйствования, в частности, резиденты Дія.Сіті;

женщины, избранные на выборные должности в органах госвласти, местного самоуправления;

женщины-предприниматели.

Размер пособия по беременности и родам

Специалисты Пенсионного фонда отмечают, что пособие по беременности и родам оказывают в размере, равном 100% средней заработной платы (дохода).

В настоящее время в Украине средняя заработная плата составляет 18,52 тыс. гривен, однако в 2024 году должна повыситься до 21,8 тыс. гривен. Именно такую сумму прописало в пояснительной записке в бюджет правительство.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году компании будут вынуждены повысить заработную плату своим работникам. По прогнозу Национального банка Украины (НБУ), к такому шагу работодателей будет толкать один немаловажный фактор.

Также мы писали, что пенсии и зарплаты для учителей и врачей в Украине будут платиться своевременно. В марте 2024 года планируется индексация этих выплат в соответствии с установленным законодательством порядком.