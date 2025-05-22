Бронирование работников — что ждет предприятия после 28 мая

Работники на предприятии. Фото: Freepik

В Украине ряд работников может остаться без бронирования после 28 мая 2025 года. До этой даты критически важные предприятия в рамках проверки обязаны предоставить информацию в Министерство экономики.

Об этом говорится в письме ведомства от 19 мая 2025 года №27-11/37509-07.

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Право на бронирование от мобилизации

Как известно, Министерство экономики предоставляет право на бронирование военнообязанных работников под определенными условиями. Оно предусмотрено, если компании признаны критически важными для функционирования государства и Сил обороны.

Факт бронирования позволяет компаниям обеспечивать отсрочку от призыва на военную службу для работников.

В частности, предоставление отсрочки подлежит аннулированию в случае:

окончания срока ее действия;

завершения предприятием производства товаров, выполнения работ или оказания услуг для обеспечения потребностей ВСУ;

лишения предприятия статуса критически важного.

Требование к критически важным предприятиям

Как отмечается, в мае Министерство экономики осуществляет проверку на предмет соответствия критериям критически важных предприятий.

Минэкономики проводит мониторинг с даты принятия решения об определении или подтверждении соответствующего статуса в отношении предприятий, которым ведомство предоставило такой статус.

Критически важным предприятиям рекомендовано до 28 мая текущего года прислать пакет документов на электронный адрес Министерства экономики meconomy@me.gov.ua. Речь идет о:

выписке из информсистемы органов Государственной налоговой службы относительно статуса расчетов плательщика с бюджетом и целевыми фондами, где расположены филиалы, представительства, другие обособленные подразделения с 1 января по 30 апреля 2025 года;

документы о праве собственности или аренде недвижимости для подтверждения деятельности на территории трех и более регионов страны.

Скриншот. Источник: Минэкономики

В случае, если предприятия, которые имеют филиалы и обособленные подразделения предприятий, не предоставят соответствующую информацию, то могут потерять право на бронирование работников.

Напомним, в Кабмине ранее рассказали, планируют ли в ближайшее время менять критерии бронирования. Вопрос об отсрочке от мобилизации уточнил премьер-министр.

Ранее мы писали о том, что по украинскому законодательству, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается работникам в зависимости от стажа. Известно, при наличии какого количества стажа граждане смогут претендовать на 100% зарплаты.