Пенсии в Украине — кого из граждан заставят вернуть государству деньги

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине власти намерены установить одинаковый подход к пенсионному обеспечению всех граждан, вне зависимости от профессии, после скандала с массовым получением работниками прокуратуры групп инвалидности. В связи с этим прокуроров заставят вернуть чрезмерно начисленные пенсии.

Об этом свидетельствует соответствующая инициатива, зарегистрированная в парламенте.

Читайте также:

Изменения в пенсионном обеспечении работников прокуратуры

Речь идет о зарегистрированном проекте "О внесении изменений в некоторые законы Украины по отдельным вопросам пенсионного обеспечения работников прокуратуры" (№12149).

Как говорится в пояснительной записке к проекту, по информации Пенсионного фонда в Украине зарегистрировано около 10,3 млн пенсионеров со средним размером пенсии в 5,85 тыс. гривен, из которых доля в 15% имеет пенсию по инвалидности в 4,89 тыс. гривен. В то время как размер ежемесячной пенсии по инвалидности работников прокуратур может достигать 60 тыс. гривен и выше.

По нормам Конституционного Суда одним из определяющих элементов в регулировании общественных отношений в соцсфере является соблюдение принципа пропорциональности между соцзащитой населения и финансовой состоятельностью страны.

С целью соблюдения соответствующего принципа, народные депутаты предлагают исключить из части 9 статью 86 закона "О прокуратуре", которая дает право прокурорам с инвалидностью первой или второй группы на пенсию по инвалидности в размере 60% от размера их месячной зарплаты при наличии страхового стажа работы в органах прокуратуры минимум десять лет.

В случае принятия такой инициативы прокурорам, которым незаконно установили инвалидность, придется отдать государству средства, даже не ожидая приговора суда в отношении лиц, которые "способствовали" в установлении групп инвалидности.

Ранее оказалось, что в Украине насчитывается большая часть прокуроров-инвалидов. В частности, в Киевской городской прокуратуре работает 20 человек с инвалидностью — 2,87% от общего количества прокуроров.

Что еще стоит знать

Напомним, Харьковский прокурор подал иск в суд на Пенсионный фонд. По его словам, ежемесячно ему недоплачивают пенсию на 124 гривны.

Также сообщали, что в 2025 году, несмотря на полномасштабную войну, развязанную Россией, и сложные экономические условия, в проект бюджет заложили средства для индексации пенсии. Известны некоторые детали осовременивания выплат в следующем году.