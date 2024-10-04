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Некоторые украинцы не будут платить за услуги ЖКХ — кто и как может оформить льготы

4 октября 2024 08:30
Ксения Симонова - Редактор
Льготы в Украине — кто имеет право не платить за коммунальные услуги
Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине часть пенсионеров может не платить за жилищно-коммунальные услуги. Скидку в 100% предоставляют только некоторым категориям граждан.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Кто имеет право на 100% скидку на услуги ЖКХ

По данным Пенсионного фонда, гражданам пожилого возраста государство гарантирует предоставление права на 100% скидку:

  • на оплату жилищно-коммунальных услуг;
  • покупку твердого и жидкого печного бытового топлива/сжиженного газа.

Такая льгота предусмотрена для граждан, которые при своей трудовой жизни работали по отдельным профессиям и проживали (продолжают проживать) в сельской местности.

Воспользоваться льготой могут граждане, имевшие такую профессию:

  • педагоги;
  • медики и фармацевты;
  • специалисты по защите растений;
  • работники музеев и библиотекари;
  • работники государственных/коммунальных учреждений культуры, образовательных учреждений в области культуры.

Также нужно, чтобы такие граждане имели не менее трех лет страхового стажа работы, а на момент выхода на заслуженный отдых работали на должностях по вышеуказанным профессиям.

Льготу предоставят при условии, если среднемесячный доход семьи за предыдущие полгода в расчете на одного человека не больше размера дохода, что дает право на налоговую социальную льготу. Ее размер в 2024 году составляет 4,24 тыс. грн.

Скидка назначается на 12 месяцев с месяца обращения, но не более, чем до завершения текущего календарного года.

В ПФУ отмечают, что соответствующая льгота не распространяется на членов семьи льготника.

Как оформить скидку в октябре

Для того, что человеку назначили льготу, нужно предоставить в ПФУ следующие документы:

  • заявление о предоставлении льгот на оплату коммунальных услуг, покупку твердого топлива и сжиженного газа;
  • документы, подтверждающие проживание человека в сельской местности.

"Для внесения данных в Реестр льготников необходимо подать соответствующее заявление и подтверждающую справку о праве на льготу. Справку выдает отдел образования, здравоохранения, культуры, райгосадминистрация или администрация учреждения, где человек работал, или сельский или поселковый совет (в случае ликвидации заведения) на основании записей в трудовой книжке", — подчеркивают специалисты фонда.

Подать заявление в октябре достаточно просто. Есть несколько вариантов:

  • через сервисные центры ПФУ, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета тергромад, центры предоставления админуслуг;
  • отправив по почте в адрес органа ПФУ;
  • дистанционно через сайт е-услуг Пенсионного фонда;
  • мобильное приложение ПФУ;
  • через портал государственных услуг "Дія".

Что еще стоит знать

Напомним, с ноября 2024 года регулятор энергорынка предлагает установить повышенные предельные цены на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке. Соответствующее решение коснется бизнеса и не повлияет на фиксированный уровень стоимости электроэнергии для населения.

Также мы писали, что некоторые потребители газа получат завышенные счета за жилищно-коммунальные услуги. Причиной станет поступление третьей платежки за газ.

коммунальные услуги ЖКХ электроэнергия газ льготы денежная помощь

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