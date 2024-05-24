Пенсии в 2024 году — кто из украинцев не получит пенсию вовремя

Люди почтенного возраста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине выходить на пенсию можно в 60, 63 и 65 лет. Однако далеко не все украинцы смогут воспользоваться этим правом, ведь требования ежегодно ужесточаются.

Об этом рассказали представители Пенсионного фонда.

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Согласно действующему законодательству, в 2024 году минимальный размер страхового стажа для выхода на пенсию в 60 лет повысился до 31 года. Каждый год соответствующий показатель будет увеличиваться. А именно размер минимального стажа:

в 2025 году достигнет 32 лет;

в 2026-м — 33 лет;

в 2027-м — 34 лет;

в 2028-м — 35 лет.

В этом году, чтобы выйти на заслуженный отдых в 63 года, нужно иметь минимум 21 год стажа. Показатель изменится в следующие годы:

в 2025-м — от 22 до 33 лет;

в 2026-м — от 23 до 33 лет;

в 2027-м — от 24 до 34 лет;

в 2028-м — от 25 до 35 лет.

В то же время для выхода на пенсию в 65 лет текущего года нужно иметь минимально 15 лет стажа. Показатель не будут менять.

Таким образом, каждый год в Украине будут расти требования к стажу для выхода на пенсию в 60 и 63 года. Этот процесс продлится до 2028 года. В связи с этим граждане, у которых не будет хватать стажа, не смогут выйти на отдых вовремя.

Как узнать свой страховой стаж

Граждане, которые сейчас работают и платят взносы в Пенсионный фонд Украины, могут проверить свой стаж и сделать расчет пенсии на портале электронных услуг ПФУ.

Там собрана информация о деятельности гражданина. В частности, о:

заработной плате;

страховом стаже;

периодах работы.

Также на портале есть специальный сервис для расчета будущей пенсии на основе имеющейся информации "Пенсионный калькулятор".

Проверить стаж можно на портале е-услуг ПФУ или в мобильном приложении "Пенсионный фонд". Необходима авторизация в личном кабинете.

Что еще стоит знать

Напомним, государство задолжало пенсионерам 66 млрд грн. Такая сумма возникла из-за судебных приговоров, согласно которым пенсионеры добились перерасчета размеров своих выплат. Сейчас самый большой долг государства перед бывшими военнослужащими.

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