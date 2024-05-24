Пенсії у 2024 році — хто з українців не отримає пенсію вчасно

Люди поважного віку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні виходити на пенсію можна у 60, 63 та 65 років. Однак, далеко не всі українці зможуть скористатися цим правом, адже вимоги щороку посилюються.

Про це розповіли представники Пенсійного фонду.

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За чинним законодавством, у 2024 році мінімальний розмір страхового стажу для виходу на пенсію у 60 років підвищився до 31 року. Щороку відповідний показник буде збільшуватися. А саме розмір мінімального стажу:

у 2025 році сягне 32 років;

у 2026-му — 33 років;

у 2027-му — 34 років;

у 2028-му — 35 років.

Цьогоріч, щоб вийти на заслужений відпочинок у 63 роки треба мати мінімум 21 рік стажу. Показник зміниться у наступні роки:

у 2025-му — від 22 до 33 років;

у 2026-му — від 23 до 33 років;

у 2027-му — від 24 до 34 років;

у 2028-му — від 25 до 35 років.

Водночас, для виходу на пенсію у 65 років поточного року треба мати мінімально 15 років стажу. Показник не змінюватимуть.

Таким чином, щороку в Україні зростатимуть вимоги до стажу для виходу на пенсію у 60 та 63 роки. Цей процес триватиме до 2028 року. У зв'язку з цим, громадяни, у яких не вистачатиме стажу, не зможуть вийти на відпочинок вчасно.

Як дізнатися свій страховий стаж

Громадяни, які зараз працюють і сплачують внески до Пенсійного фонду України, можуть перевірити свій стаж та зробити розрахунок пенсії на порталі електронних послуг ПФУ.

Там зібрана інформація про діяльність громадянина. Зокрема, про:

заробітну платню;

страховий стаж;

періоди роботи.

Також на порталі є спеціальний сервіс для розрахунку майбутньої пенсії на основі наявної інформації "Пенсійний калькулятор".

Перевірити стаж можна на порталі е-послуг ПФУ чи в мобільному застосунку "Пенсійний фонд". Необхідна авторизація в особистому кабінеті.

Що ще варто знати

Нагадаємо, держава заборгувала пенсіонерам 66 млрд грн. Така сума виникла через судові вироки, згідно з якими пенсіонери досягли перерахунку розмірів своїх виплат. Наразі найбільший борг держави перед колишніми військовослужбовцями.

Також ми писали, що у більшості країн Європи діє багаторівнева система пенсійного забезпечення, завдяки чому громадяни можуть отримувати солідні виплати. Експерти розповіли, які саме існують типи пенсійного забезпечення.