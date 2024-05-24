Пенсії у 2024 році — хто з українців не отримає пенсію вчасно

Деякі українці не отримають пенсію вчасно — що важливо знати
В Україні виходити на пенсію можна у 60, 63 та 65 років. Однак, далеко не всі українці зможуть скористатися цим правом, адже вимоги щороку посилюються.
Про це розповіли представники Пенсійного фонду.
Для кого законний відпочинок відкладається у 2024 році
За чинним законодавством, у 2024 році мінімальний розмір страхового стажу для виходу на пенсію у 60 років підвищився до 31 року. Щороку відповідний показник буде збільшуватися. А саме розмір мінімального стажу:
- у 2025 році сягне 32 років;
- у 2026-му — 33 років;
- у 2027-му — 34 років;
- у 2028-му — 35 років.
Цьогоріч, щоб вийти на заслужений відпочинок у 63 роки треба мати мінімум 21 рік стажу. Показник зміниться у наступні роки:
- у 2025-му — від 22 до 33 років;
- у 2026-му — від 23 до 33 років;
- у 2027-му — від 24 до 34 років;
- у 2028-му — від 25 до 35 років.
Водночас, для виходу на пенсію у 65 років поточного року треба мати мінімально 15 років стажу. Показник не змінюватимуть.
Таким чином, щороку в Україні зростатимуть вимоги до стажу для виходу на пенсію у 60 та 63 роки. Цей процес триватиме до 2028 року. У зв'язку з цим, громадяни, у яких не вистачатиме стажу, не зможуть вийти на відпочинок вчасно.
Як дізнатися свій страховий стаж
Громадяни, які зараз працюють і сплачують внески до Пенсійного фонду України, можуть перевірити свій стаж та зробити розрахунок пенсії на порталі електронних послуг ПФУ.
Там зібрана інформація про діяльність громадянина. Зокрема, про:
- заробітну платню;
- страховий стаж;
- періоди роботи.
Також на порталі є спеціальний сервіс для розрахунку майбутньої пенсії на основі наявної інформації "Пенсійний калькулятор".
Перевірити стаж можна на порталі е-послуг ПФУ чи в мобільному застосунку "Пенсійний фонд". Необхідна авторизація в особистому кабінеті.
Що ще варто знати
Нагадаємо, держава заборгувала пенсіонерам 66 млрд грн. Така сума виникла через судові вироки, згідно з якими пенсіонери досягли перерахунку розмірів своїх виплат. Наразі найбільший борг держави перед колишніми військовослужбовцями.
Також ми писали, що у більшості країн Європи діє багаторівнева система пенсійного забезпечення, завдяки чому громадяни можуть отримувати солідні виплати. Експерти розповіли, які саме існують типи пенсійного забезпечення.
Читайте Новини.LIVE!