Помощь в 100 тыс. гривен — кто из украинцев имеет право на поддержку

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине государство выплачивает работодателям, обустроившим рабочие места для лиц с инвалидностью, денежные компенсации. Сумма может достигать 106 тыс. гривен

Об этом рассказали в одном из управлений Государственной налоговой службы.

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Какие условия предоставления средств

Так, государство возвращает расходы согласно Порядку предоставления работодателям компенсации фактических расходов за обустройство рабочих мест трудоустроенных лиц с инвалидностью, что утверждено правительственным постановлением №893 от 22.08.2023 года.

Речь идет о работодателях, трудоустроивших лицо с инвалидностью первой или второй группы, которое является застрахованным лицом. На трудоустройство лиц с инвалидностью третьей группы денежная компенсация не распространяется.

Компенсации подлежат расходы на покупку специальных средств для обустройства рабочего места для лиц с инвалидностью. Это могут быть:

мебель (кресла с регулируемым/фиксированным сидением, поручни и брусья, раздвижные двери, средства для их открытия/закрывания, противоскользящие и тактильные материалы для полов/лестниц);

транспортеры для подъема по лестнице с электроприводом;

вспомогательные средства для позиционирования курсора/тактильных компьютерных дисплеев;

брайловские клавиатуры/портативные устройства;

подъемные платформы для рабочих мест;

вспомогательные средства для воспроизведения звука.

Размеры денежных компенсаций

Работодателям предусмотрена компенсация в следующих размерах:

10 размеров минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января календарного года, когда принималось решение о предоставлении помощи при трудоустройстве лица с инвалидностью второй группы. В 2024-м сумма составляет 71 тыс. грн;

15 размеров минимальной зарплаты при трудоустройстве лица с инвалидностью первой группы. В текущем году сумма составляет 106,500 тыс. грн.

Как получить средства

Для того, чтобы получить компенсацию, работодатель должен в течение 90 дней со дня трудоустройства лица с инвалидностью подать в центр занятости по месту осуществления деятельности в бумажном или электронном формате, либо через портал госуслуг "Дія" заявление и копии документов, где подтверждается трудоустройство лица с инвалидностью и покупка предметов.

Решение о компенсациях должен принимать региональный центр занятости в течение десяти рабочих дней с даты подачи заявления.

Что еще стоит знать

Напомним, в начале полномасштабной войны в Украине многие граждане вынуждены были эвакуироваться в более безопасные регионы. Такие украинцы имеют право на денежную помощь от государства.

Мы также писали, что малообеспеченные семьи с детьми, а также семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью, которые эвакуировались с прифронтовых территорий Харьковской и Сумской областей, получат дополнительную финансовую помощь. Размер выплаты — 10 800 грн на человека.