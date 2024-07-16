Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Некоторые украинцы могут получить от государства 106 тыс. грн — что нужно знать arrow

Некоторые украинцы могут получить от государства 106 тыс. грн — что нужно знать

16 июля 2024 13:55
Ксения Симонова - Редактор
Помощь в 100 тыс. гривен — кто из украинцев имеет право на поддержку
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине государство выплачивает работодателям, обустроившим рабочие места для лиц с инвалидностью, денежные компенсации. Сумма может достигать 106 тыс. гривен

Об этом рассказали в одном из управлений Государственной налоговой службы.

Читайте также:

Какие условия предоставления средств

Так, государство возвращает расходы согласно Порядку предоставления работодателям компенсации фактических расходов за обустройство рабочих мест трудоустроенных лиц с инвалидностью, что утверждено правительственным постановлением №893 от 22.08.2023 года.

Речь идет о работодателях, трудоустроивших лицо с инвалидностью первой или второй группы, которое является застрахованным лицом. На трудоустройство лиц с инвалидностью третьей группы денежная компенсация не распространяется.

Компенсации подлежат расходы на покупку специальных средств для обустройства рабочего места для лиц с инвалидностью. Это могут быть:

  • мебель (кресла с регулируемым/фиксированным сидением, поручни и брусья, раздвижные двери, средства для их открытия/закрывания, противоскользящие и тактильные материалы для полов/лестниц);
  • транспортеры для подъема по лестнице с электроприводом;
  • вспомогательные средства для позиционирования курсора/тактильных компьютерных дисплеев;
  • брайловские клавиатуры/портативные устройства;
  • подъемные платформы для рабочих мест;
  • вспомогательные средства для воспроизведения звука.

Размеры денежных компенсаций

Работодателям предусмотрена компенсация в следующих размерах:

  • 10 размеров минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января календарного года, когда принималось решение о предоставлении помощи при трудоустройстве лица с инвалидностью второй группы. В 2024-м сумма составляет 71 тыс. грн;
  • 15 размеров минимальной зарплаты при трудоустройстве лица с инвалидностью первой группы. В текущем году сумма составляет 106,500 тыс. грн.

Как получить средства

Для того, чтобы получить компенсацию, работодатель должен в течение 90 дней со дня трудоустройства лица с инвалидностью подать в центр занятости по месту осуществления деятельности в бумажном или электронном формате, либо через портал госуслуг "Дія" заявление и копии документов, где подтверждается трудоустройство лица с инвалидностью и покупка предметов.

Решение о компенсациях должен принимать региональный центр занятости в течение десяти рабочих дней с даты подачи заявления.

Что еще стоит знать

Напомним, в начале полномасштабной войны в Украине многие граждане вынуждены были эвакуироваться в более безопасные регионы. Такие украинцы имеют право на денежную помощь от государства.

Мы также писали, что малообеспеченные семьи с детьми, а также семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью, которые эвакуировались с прифронтовых территорий Харьковской и Сумской областей, получат дополнительную финансовую помощь. Размер выплаты — 10 800 грн на человека.

 

выплаты финансовая помощь деньги материальная помощь работодатели денежная помощь

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля