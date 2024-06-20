Работа 2024 — какие сферы больше всего страдают от дефицита кадров

Строительная площадка. Фото: freepik

На украинском рынке труда из-за полномасштабной войны нехватка кадров достигла 40%, что является рекордным показателем. Под угрозой — три сферы экономики.

Об этом сообщает Oboz.ua, ссылаясь на экспертов.

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Рост дефицита кадров в 2024 году

Как свидетельствуют опросы компаний Институтом экономических исследований и политических консультаций (ИЭД), дефицит кадров считается большей проблемой для работодателей, чем рост цен, нехватка электрической энергии или коррупция. Объясняют, что дефицит работников оказывает влияние на развитие бизнеса сильнее других факторов.

В то же время самая главная проблема во время войны — опасность (56% респондентов). А также волнует:

рост цен — 46% опрошенных;

перебои в электроснабжении — 41%.

По оценкам бизнеса, в августе-декабре 2022 года около 20% опрошенных предприятий считали нехватку рабочей силы преградой для роста. В 2024 году показатель взлетел более чем в два раза.

По данным кадрового портала Work.ua, на рынке труда фиксируется рекордное количество вакансий. В частности, в мае компании опубликовали около 113 тыс. предложений работы, показатель на 2% больше предыдущего месяца. Сейчас на 10 вакансий около 19 желающих.

Какие сферы экономики страдают от дефицита кадров

По данным "Европейской Бизнес Ассоциации", три четверти работодателей испытывают нехватку кадров. Ситуация ежемесячно ухудшается и больше всего страдает строительная отрасль из-за мобилизации. Дефицит работников достигает 40%.

Сейчас в строительной сфере в самом большом дефиците: водители, руководители проектов, прорабы, монтажники, монолитники, фасадщики, каменщики, электрики, технологи, погрузчики, арматурщики, токари.

В связи с этим компании повышают заработную плату и начинают нанимать больше женщин, утверждают в Конфедерации строителей Украины.

По данным Государственной службы статистики, в первом квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого зарплаты в этой сфере рекордно выросли — на 44%.

Также сложная ситуация с работниками в следующих областях:

сфера временного размещения, организации питания;

сфера водного транспорта.

Чтобы привлечь работников, работодатели в сфере временного размещения и организации питания повысили зарплату за последний год. В первом квартале 2024-го она выросла на 44% против 2023 года.

В сфере водного транспорта оплата труда за указанный период была повышена на 42%.

Что еще стоит знать

Напомним, в столице Эстонии Таллине есть работа для украинцев-фермеров. Работодатель обещает платить до 1000 евро ежемесячно.

Также мы писали, что для украинцев есть вакансия на производстве кофе Nescafe в швейцарском городке Люцерн, где нужны упаковщики. За месяц можно заработать до 4300 евро.