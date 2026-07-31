Дедлайн 3 августа: как избежать переплаты за электроэнергию

Счета и деньги. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В Украине потребители электроэнергии обязаны соблюдать четкие графики передачи данных со счетчиков. На эту процедуру отведено всего несколько дней, а в случае нарушения операторы системы распределения рассчитают счета на основе среднесуточных показателей потребления, что грозит переплатой.

О том, когда необходимо передавать данные для корректного расчета сумм, рассказывают Новини.LIVE.

Когда нужно передавать информацию с электросчетчиков

Согласно общим правилам, население должно предоставлять данные об электроэнергии в четко определенный период времени ежемесячно. В частности, для правильного расчета сумм в следующем месяце сейчас граждане должны успеть сделать это с 30 июля по 3 августа 2026 года.

Благодаря этому у операторов системы распределения будут основания правильно рассчитать суммы в счетах за фактически потребленный ресурс. Если опоздать или отправить данные раньше этого срока, то операторы системы распределения без предупреждений автоматически рассчитают потребление по среднесуточным показателям использования электроэнергии в предыдущие периоды.

В то же время информация, поступившая с опозданием, будет учтена энергетиками уже в следующем расчетном месяце.

Какие проблемы могут возникнуть со счетчиками "день-ночь"

Особенно внимательными должны быть владельцы двухзонных приборов учета: они должны своевременно и правильно передавать данные, поскольку необходимо не только вовремя отправить информацию, но и правильно разделить данные по тарифным зонам, не перепутав их.

Речь идет о частой ошибке, когда передается общая сумма вместо отдельных данных по каждому тарифу.

Поскольку экран прибора "день-ночь" переключается каждые 10 секунд, необходимо зафиксировать два разных показателя:

для дневного тарифа — с 7:00 до 23:00;

для ночного тарифа — с 23:00 до 7:00.

Эти отдельные значения для каждой зоны нужно указать в личном кабинете/в чат-боте.

В частности, коды зависят от модели счетчика. Речь идет о разнице между дневным и ночным тарифами. Наиболее распространенные:

T1 — день, T2 — ночь;

E1 — день, E2 — ночь;

T11 — день, T12 — ночь;

1.8.1 — день, 1.8.2 — ночь.

Для предоставления отчета необходимы только цифры до запятой для каждого тарифа отдельно. После установки двухзонного прибора в личном кабинете появятся отдельные разделы для "дня" и "ночи", куда нужно вводить данные.

Существует вариант автоматической отправки данных, однако это возможно только для счетчиков, подключенных к системе АСКОЕ.

Также необходимо подавать отчет, когда в квартире никто не проживает, ведь без новых данных оператор начислит потребление по среднему показателю за предыдущие месяцы.

Передать показания счетчика можно дистанционно:

через личный кабинет на сайте оператора системы распределения;

по телефону в контакт-центр;

через официальные чат-боты в Viber, Telegram или Facebook Messenger;

по электронной почте.

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