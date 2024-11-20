Зарплаты строителей в Украине — сколько можно получать в сфере строительства в 2024 году

Строитель. Фото: Unsplash

Одной из наиболее динамичных на рынке труда в Украине остается сфера строительства. Постоянно нужны специалисты для восстановления инфраструктуры, реконструкции поврежденных объектов и новых инвестиционных проектов.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о зарплатах и вакансиях в сфере строительства.

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По данным веб-портала трудоустройства Work.ua, на ноябрь 2024 года средняя зарплата в отрасли составляет 25 000 грн, с заметными региональными и профессиональными отличиями.

Какие средние зарплаты и диапазоны в сфере строительства

Сейчас на сайте опубликовано более 2500 актуальных вакансий. В целом, средняя зарплата в сфере выросла на 23% за год (с ноября 2023 года по ноябрь 2024 года). Наибольший рост произошел в профессиях, требующих квалифицированного ручного труда, например монтажников.

Таким образом, распределение зарплат в отрасли следующее:

Разнорабочий — от 20 000 грн (+25% за последний год).

Монтажник — от 30 000 грн (+33%).

Электрик — от 22 500 грн (+25%).

Строитель — от 30 000 грн (+20%).

Инженер-конструктор — от 30 000 грн (+20%).

Главный инженер — от 35 000 грн (+17%).

Зарплаты значительно варьируются в зависимости от квалификации и места работы. Например, в Киеве средняя зарплата составляет 30 000 грн, а в других регионах — около 25 000 грн.

Наибольший спрос на специалистов наблюдается в крупных городах, таких как Киев, Львов, Одесса и Днепр. Для топовых позиций в столице средняя зарплата может достигать 45 000 грн. Наиболее оплачиваемыми являются прораб и главный инженер. Например, во Львове наблюдается рост зарплат на 36% по сравнению с прошлым годом.

Наиболее популярными на рынке труда сейчас являются такие профессии:

Сварщик — средняя зарплата 27 500 грн.

Технологи и проект-менеджеры — от 28 900 до 35 000 грн.

Столяры и маляры — 26 000 грн.

Сейчас в Украине можно найти много актуальных вакансий и предложений, которые можно посмотреть на портале Work.ua.

Напомним, каждый украинец знает мультимаркет "Аврора". Эти магазины предлагают доступные цены на товары для дома. Компания сейчас активно ищет работников, поэтому размещает вакансии для людей с разными навыками и умениями.

Также мы писали, что на Едином портале вакансий Государственная служба занятости обновила список предложений. В частности, в ноябре многие компании приглашают украинцев на официальную работу с зарплатой от 40 000 грн.