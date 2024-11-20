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Де в Україні платять до 45 000 грн у сфері будівництва

20 листопада 2024 14:30
Володимир Мололкін - редактор
Зарплати будівельників в Україні — скільки можна отримувати у сфері будівництва у 2024 році
Будівельник. Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

Однією з найбільш динамічних на ринку праці в Україні залишається сфера будівництва. Постійно потрібні фахівці для відновлення інфраструктури, реконструкції пошкоджених об'єктів та у нові інвестиційні проєкти.

Сайт Новини.LIVE розповідає про зарплати та вакансії у сфері будівництва. 

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За даними вебпорталу працевлаштування Work.ua, станом на листопад 2024 року середня зарплата у галузі становить 25 000 грн, з помітними регіональними та професійними відмінностями.

Які середні зарплати та діапазони у сфері будівництва

Зараз на сайті опубліковано понад 2500 актуальних вакансій. В цілому, середня зарплата у сфері зросла на 23% за рік (з листопада 2023 року до листопада 2024 року). Найбільше зростання відбулося у професіях, що вимагають кваліфікованої ручної праці, наприклад монтажників.

Таким чином, розподілення зарплат у галузі таке:

  • Різнороб — від 20 000 грн (+25% за останній рік).
  • Монтажник — від 30 000 грн (+33%).
  • Електрик — від 22 500 грн (+25%).
  • Будівельник — від 30 000 грн (+20%).
  • Інженер-конструктор — від 30 000 грн (+20%).
  • Головний інженер — від 35 000 грн (+17%).

Зарплати значно варіюються залежно від кваліфікації та місця роботи. Наприклад, у Києві середня зарплата сягає 30 000 грн, а в інших регіонах — близько 25 000 грн.

Найбільший попит на фахівців спостерігається у великих містах, таких як Київ, Львів, Одеса та Дніпро. Для топових позицій у столиці середня зарплата може сягати 45 000 грн. Найбільш оплачуваними є виконроб та головний інженер. Наприклад, у Львові спостерігається зростання зарплат на 36% порівняно з минулим роком.

Найбільш популярними на ринку праці зараз є такі професії:

  • Зварювальник — середня зарплата 27 500 грн.
  • Технологи та проєкт-менеджери — від 28 900 до 35 000 грн.
  • Столяри та маляри — 26 000 грн.

Зараз в Україні можна знайти багато актуальних вакансій та пропозицій, які можна переглянути на порталі Work.ua.

Нагадаємо, кожен українець знає мультимаркет "Аврора". Ці магазини пропонують доступні ціни на товари для дому. Компанія зараз активно шукає працівників, тому розміщує вакансії для людей з різними навичками та вміннями.

Також ми писали, що на Єдиному порталі вакансій Державна служба зайнятості оновила перелік пропозицій. Зокрема, у листопаді багато компаній запрошують українців на офіційну роботу із заробітною платою від 40 000 грн.

зарплати робота будівництво ринок праці вакансії

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