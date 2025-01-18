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Где в Украине доступнее жилье — сравнение аренды и зарплат

18 января 2025 06:20
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Сравнение зарплат и цены на аренду жилья в разных областях Украины в 2025 году
Где в Украине дешевле всего снимать квартиру. Графика: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Последние годы стали настоящим испытанием для украинской экономики. Рынок недвижимости не стал исключением. В Украине ощутимо снизился спрос на квартиры в новостройках, рынок вторичной недвижимости также далек до довоенных показателей. Впрочем, спрос на арендное жилье в Украине всегда остается высоким. В прошлом году стоимость аренды квартир выросла в большинстве украинских городов, что не всегда можно сказать о зарплатах, которые кое-где не успевали за ценами.

Новини.LIVE рассказывают, что происходит на рынке недвижимости Украины и сравнивают цены на аренду жилья с зарплатами, чтобы узнать где в Украине самое доступное жилье.

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Чтобы узнать где в Украине доступнее жилье, мы рассчитали соотношение средней заработной платы в регионе к средней арендной ставке. Уровень средних цен на квартиры в январе мы узнали из статистики онлайн-платформы по недвижимости в Украине ЛУН. Данные по размеру средних зарплат в Украине мы взяли с крупнейшего сайта поиска работы в Украине Work.ua.

Анализ рынка недвижимости и средних зарплат в Украине в 2025 году инфографика
Сравнение зарплат и цены на аренду жилья в разных областях Украины в 2025 году. Инфографика: Новини.LIVE

Сравнение зарплат и цены на аренду жилья в Украине в 2025 году

Город Средняя аренда ставка в грн Средняя зарплата в грн Процент зарплаты, который идет на аренду
Ужгород 19 000 22 500 84,4%
Львов 16 900 24 000 70,4%
Ивано-Франковск 14 000 22 000 63,6%
Черновцы 11 100 21 500 51,6%
Тернополь 10 000 20 000 50%
Хмельницкий 10 000 20 000 50%
Ровное 11 500 20 000 57,5%
Луцк 13 500 20 000 67,5%
Винница 12 000 20 000 60%
Житомир 9 000 19 000 47,3%
Киев 16 000 26 000 61,5%
Черкассы 9 750 20 000 48,7%
Чернигов 6 250 18 000 34,7%
Полтава 10 000 19 000 52,6%
Харьков 4 000 20 000 20%
Днепр 10 000 22 500 44,4%
Кропивницкий 7 000 18 000 38,8%
Николаев 5 000 19 000 26,3%
Одесса 8 000 21 500 37,2%
Запорожье 5 000 18 500 27%

Как можно увидеть из сравнения на данный момент самая доступная аренда квартир наблюдается в Харькове: на 1-комнатную квартиру уйдет лишь 20% средней местной зарплаты, на втором месте идет Запорожье (27%), а тройку лидеров замыкает Чернигов (34,7%). Следует отметить, что эти города находятся близко к зоне боевых действий, поэтому стоимость аренды там значительно ниже.

А вот самой обременительной для семейного бюджета будет аренда в Ужгороде (84% средней местной зарплаты), Львове (70,4%) и Луцке (67,5%). Киев в тройку лидеров не вошел. Стоимость аренды жилья в столице занимает 61,5% местной зарплаты.

Что происходит на рынке аренды в Украине

Рынок недвижимости в Украине в 2024 году пережил значительное снижение активности. По данным Национального банка Украины, количество операций на первичном рынке недвижимости составило лишь 20% от уровня 2021 года. Это происходит даже с учетом государственной программы льготной ипотеки "єОселя", по которой за год было выдано кредитов на сумму 14,6 млрд грн — рекордную для Украины. Ранее таких масштабных ипотечных программ в стране не существовало.

Статистика вторичного рынка недвижимости также свидетельствует о спаде. По данным онлайн-платформы OLX, за период с января по октябрь 2024 года спрос на покупку жилья снизился на 3,1% по сравнению с 2023 годом и составляет 75% от довоенного уровня 2021 года.

При этом в западных и центральных регионах страны стоимость жилья растет, особенно в областных центрах. Однако в городах, которые находятся под обстрелами или рядом с зоной боевых действий, цены падают.

На фоне сокращения спроса на покупку квартир рынок аренды жилья демонстрирует более стабильную динамику. Так, за первые 10 месяцев 2024 года спрос на аренду вырос на 8,4% по сравнению с 2023 годом.

Основными причинами такого роста эксперты называют миграцию с прифронтовых территорий, переезды по работе и подготовку к учебному году. Пик спроса на аренду пришелся на август, когда студенты и семьи с детьми активно искали жилье.

Наиболее популярными остаются однокомнатные и двухкомнатные квартиры. В 2024 году медианная стоимость аренды квартир выросла на 20% и составляет 12 000 гривен. Подорожание коснулось всех типов жилья: рост цен на однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры варьировался от 18% до 24%.

Лидером по стоимости аренды однокомнатных квартир стал Ужгород, где цены выросли на 28%, превысив показатели Киева и Львова. Значительное подорожание также отмечено в Луцке (+40%), Ивано-Франковске (+32%), Полтаве (+25%), Киеве (+23%) и Одессе (+21%).

Как изменилась медианная цена аренды однокомнатной квартиры в разных городах Украины по сравнению с 2023 годом:

  • Ужгород: 18 543 грн (+28%)
  • Львов: 18 000 грн (+19%)
  • Ивано-Франковск: 13 247 грн (+32%)
  • Черновцы: 11 421 грн (+21%)
  • Винница: 11 999 грн (+20%)
  • Ровно: 10 500 грн (-5%)
  • Тернополь: 10 000 грн (+22%)
  • Хмельницкий: 10 000 грн (+11%)
  • Киев: 16 000 грн (+23%)
  • Житомир: 9 000 грн (+6%)
  • Черкассы: 9 000 грн (+13%)
  • Кропивницкий: 6 800 грн (+13%)
  • Одесса: 8 500 грн (+21%)
  • Днепр: 10 000 грн (+18%)
  • Полтава: 10 000 грн (+25%)
  • Сумы: 5 000 грн (+25%)
  • Харьков: 4 000 грн (0%)
  • Запорожье: 5 000 грн (0%)
  • Николаев: 5 000 грн (+11%)
  • Херсон: 3 000 грн (0%)
  • Чернигов: 6 000 грн (0%)
  • Луцк: 14 000 грн (+40%)

Что будет с ценами на аренду квартир в 2025 году

Не существует ни одного фактора, который смог бы удержать повышение цен на аренду. Эксперты отмечают, что в 2025 году цены на рынке недвижимости будут медленно расти и рынок арендного жилья не является исключением.

"Общая тенденция цен остается неизменной — постепенный рост. Впрочем, есть определенные региональные особенности. В частности, территории, приближенные к зоне боевых действий, имеют более высокий спрос на посуточную аренду, поэтому долгосрочная аренда там почти не демонстрирует ценового роста, а вот в Киеве, Ужгороде и Львове цены на аренду устойчиво растут", — отметила руководитель сектора по развитию продаж OLX Недвижимость Оксана Остапчук.

Также аналитики подчеркивают, что рынок долгосрочной аренды, скорее всего, продолжит расширяться из-за миграции населения в более безопасные регионы и неопределенности, побуждающей потенциальных покупателей отдавать предпочтение аренде вместо покупки. А рост спроса на фоне уменьшения количества предложений приведет к повышению цен, особенно в западных и центральных областях.

Напомним, стоимость аренды жилья в Украине остается значительно ниже по сравнению с европейскими странами, где аренда квартиры стоит гораздо дороже. Мы провели сравнение цен на аренду в Украине и в Европе.

Кроме того, в Украине действует программа "єОселя". Она позволяет гражданам приобрести собственное жилье на льготных условиях.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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