Сравнение цен на билеты Укрзализныци и стран ЕС: где дешевле путешествовать и лучший сервис

Скоростной поезд "Интерсити+" на железнодорожном вокзале. Фото: УНИАН

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В Украине фактически существует только один железнодорожный перевозчик — "Укрзализныця". Компанию часто критикуют за недостаточно качественный сервис, устарелость подвижного состава и большую стоимость билетов. И хотя первые два упрека можно назвать справедливыми, то по сравнению с ценами на железнодорожные билеты в странах ЕС, стоимость перевозок в Украине уже не кажется такой высокой.

Новини.LIVE рассказывают о железных дорогах Украины и стран ЕС, а также сравнивают цены на билеты "Укрзализныци" и в европейских странах.

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Качество сервиса и цены в "Укрзализныце"

"Укрзализныця" — это государственная железнодорожная компания Украины, которая фактически является монополистом в сфере железнодорожных перевозок в стране. Она была основана в 1991 году после распада Советского Союза и стала правопреемницей советской железнодорожной системы на территории Украины и включает грузовые и пассажирские перевозки, инфраструктуру и ремонтные предприятия.

"Укрзализныця" является одной из крупнейших железнодорожных компаний в Европе с протяженностью железнодорожных путей около 22 тысяч километров. При этом УЗ долгое время критиковали за коррупцию, устаревшую инфраструктуру и низкую рентабельность.

Однако в последние годы были сделаны шаги для улучшения ситуации. В 2024 году 67% пассажиров остались довольны услугами "Укрзализныци". Наибольший уровень удовлетворенности поездками отмечен среди пассажиров женских и детских вагонов.

Пассажиры оценивали сервис через приложение, используемое для покупки билетов. После завершения поездки они получали push-сообщение с предложением оценить поездку и при желании оставить отзыв. По данным компании, доля довольных пассажиров увеличилась на 4% по сравнению с предыдущим годом.

Самый высокий уровень удовлетворенности в 2024 году зафиксирован среди пассажиров детских вагонов (94%) и женских вагонов (83%). Также положительные отзывы и высокие оценки поступали от пассажиров, путешествующих модернизированными плацкартными вагонами.

Цены на билеты в Украине

С 1 февраля 2025 года "Укрзализныця" сократила размер скидок на международные поезда в Польшу и Венгрию, что привело к повышению стоимости билетов.

"Ранее для популяризации собственных международных сообщений Укрзализныця согласовала специальные скидки с железными дорогами соседних стран. Сейчас компания вынуждена постепенно пересматривать размер этих скидок, ведь из-за подорожания расходных материалов и энергоресурсов значительно выросли убытки от пассажирских перевозок и в прошлом году достигли отметки 18 млрд грн", — добавили в компании.

В частности, цены на билеты в Польшу в вагонах 1 класса Intercity+ и СВ увеличатся на 20-27%, а в купе — на 9-27%. Например, стоимость проезда поездом Киев — Варшава вырастет на 37%, а на направлении Киев — Будапешт — на 17% в вагонах СВ и на 21% в купе.

Чтобы рассчитать среднюю стоимость путешествия по железной дороге в разных странах , мы разделили стоимость билета на расстояние которое проходит поезд по маршруту. Мы выбирали билеты на междугородние поезда маршруты класса "Интерсити" с ценами, по состоянию на воскресенье, 9 февраля.

Цены на билеты "Интерсити" маршрута между Киевом и Одессой (655 км) составляют:

1 класс — 812 грн (1,23 грн/км — 0,02 евро);

2 класс — 467 грн (0,71 грн/км — 0,01 евро).

Качество сервиса и цены на железнодорожные билеты в Польше

Пассажирские железнодорожные перевозки в Польше отличаются достаточно высоким уровнем развития и качеством сервиса. Основными операторами, которые управляют перевозками, являются PKP Intercity, POLREGIO и местные региональные перевозчики.

PKP Intercity отвечает за междугородние и международные маршруты, включая высокоскоростные поезда, такие как Pendolino. POLREGIO, в свою очередь, специализируется на региональных перевозках, связывая небольшие города. В некоторых воеводствах также действуют местные операторы, которые принадлежат к органам самоуправления и дополняют услуги основных перевозчиков.

Железнодорожная сеть Польши является одной из крупнейших в Европе, ее общая длина составляет около 27 тысяч километров.

Качество сервиса в польских железнодорожных перевозках находится на высоком уровне. В 2023 году количество пассажиров достигло исторического максимума — 374,4 миллиона человек. Средняя дальность поездки составляет около 69,1 километра, что свидетельствует о стабильном спросе на железнодорожный транспорт как для коротких, так и для длинных поездок.

Инфраструктура польских железных дорог активно модернизируется. На многих станциях и в поездах созданы комфортные условия для пассажиров. Современные поезда, такие как Pendolino, оснащены кондиционерами, Wi-Fi и удобными сиденьями. Впрочем, иногда возможны задержки поездов из-за технических работ или погодных условий.

Цены на билеты в Польше

Цены на билеты Intercity маршрута между Варшавой и Познанью (305 км) составляют:

1 класс — 90 злотых (0,29 злотых/км — 0,06 евро);

2 класс — 69 злотых (0,22 злотых/км — 0,05 евро).

Качество сервиса и цены на железнодорожные билеты в Германии

Железнодорожная сеть Германии также является одной из самых масштабных и развитых в Европе, ее общая длина составляет около 33,3 тысячи километров. Управление железнодорожными перевозками страны осуществляется Deutsche Bahn. Компания разделена на несколько подразделений, каждое из которых отвечает за определенный сегмент перевозок.

DB Fernverkehr занимается поездами дальнего следования, включая высокоскоростные Intercity-Express, которые связывают крупные города Германии и соседних стран, а также межрегиональные Intercity и международные EuroCity.

DB Regio специализируется на пригородных и региональных перевозках.

Качество сервиса на железных дорогах Германии обычно оценивается как высокое. Большинство вагонов оборудовано Wi-Fi, "тихими зонами" — отделение, в котором нельзя разговаривать по телефону или использовать мобильные устройства с включенным звуком. Скоростные поезда имеют отдельный вагон-ресторан.

Одной из самых заметных проблем является низкая пунктуальность поездов. Пассажиры часто жалуются на задержки и отмены рейсов. Еще одной распространенной жалобой является переполненность вагонов, особенно в часы пик, а также высокая стоимость билетов.

Цены на билеты в Германии

Цены на билеты Intercity-Express маршрута между Берлином и Штутгартом (564 км) составляют:

1 класс — 145,99 евро (0,25 евро/км);

2 класс — 119,99 евро (0,21 евро/км).

Качество сервиса и цены на железнодорожные билеты во Франции

Пассажирские железнодорожные перевозки во Франции организованы в основном государственной компанией SNCF (Société Nationale des Chemins de fer Français). SNCF управляет различными видами поездок:

TGV INOUI — высокоскоростные поезда, соединяющие крупные города Франции и соседние страны;

Intercités — поезда дальнего следования внутри страны и ночные маршруты.

OUIGO — бюджетные поездки, предлагающие низкие цены на билеты, но с ограниченными услугами;

TER, RER и Transilien — обслуживают пригородные и региональные маршруты.

Высокоскоростные поезда TGV позволяют быстро путешествовать между крупными городами страны, а также соседние государства, такие как Бельгия, Швейцария или Италия. Скорость таких поездов может достигать 320 км/ч.

Поезда Intercités движутся медленнее, но они подходят для маршрутов, где нет скоростных линий. Кроме того, билеты на них дешевле.

Для тех, кто хочет сэкономить время, есть ночные поезда Intercités de Nuit. Они предоставляют спальные места, а также включают одноразовые ушные затычки и гигиенические салфетки. На маршрутах в Париж и из Парижа завтрак входит в стоимость билета и подается проводником.

Цены на билеты во Франции

Цены на билеты Intercités маршрута между Парижем и Тулузой (713 км) составляют:

1 класс — 90 евро (0,12 евро/км);

2 класс — 73 евро (0,10 евро/км).

Где дешевле путешествовать

Как можно увидеть из сравнения, в Украине цены на перевозки действительно остаются на достаточно низком уровне. Пассажиры второго класса "Интерсити" фактически платят всего 1 евроцент за километр. Чтобы совершить путешествие первым классом, нужно платить на 1 евроцент больше.

Цены на железнодорожные билеты в Польше также относительно низкие. Междугороднее путешествие вторым классом обойдется в 5 евроцентов за километр, а первый класс дороже всего на 1 евроцент — 0,06 евро/км.

Самой дорогой оказалась железная дорога Германии. За 1 километр пассажиры первого класса в Германии платят четверть евро. Путешествие вторым классом не намного дешевле — 0,21 евро/км.

Напомним украинский режиссер Ирина Цилык рассказала о своем опыте поездки из польского Хелма в Киев поездом "Укрзализныци". Она была недовольна тем, что, несмотря на высокую стоимость билета, состояние вагонов было плохим.

Также существуют лайфхаки, благодаря которым Украинцы могут сэкономить на билетах УЗ. Стоимость путешествия может зависеть от дня недели и типа вагона. В частности, во вторник и среду пассажиры могут приобрести билет по более выгодной цене, чем в пятницу и воскресенье.