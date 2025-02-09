Порівняння цін на квитки Укрзалізниці та країн ЄС: де дешевше подорожувати та кращий сервіс

Швидкісний поїзд "Інтерсіті+" на залізничному вокзалі. Фото: УНІАН

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

В Україні фактично існує лише один залізничний перевізник — "Укрзалізниця". Компанію часто критикують за недостатньо якісний сервіс, застарілість рухомого складу та велику вартість квитків. І хоча перші два закиди можна назвати справедливими, то в порівнянні з цінами на залізничні квитки у країнах ЄС вартість перевезень в Україні вже не здається такою високою.

Новини.LIVE розповідають про залізниці України та країн ЄС, а також порівнюють ціни на квитки "Укрзалізниці" та в європейських країнах.

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Якість сервісу та ціни в "Укрзалізниці"

"Укрзалізниця" — це державна залізнична компанія України, яка фактично є монополістом у сфері залізничних перевезень у країні. Вона була заснована у 1991 році після розпаду Радянського Союзу та стала правонаступницею радянської залізничної системи на території України та включає вантажні та пасажирські перевезення, інфраструктуру та ремонтні підприємства.

"Укрзалізниця" є однією з найбільших залізничних компаній у Європі з протяжністю залізничних колій близько 22 тисячі кілометрів. При цьому УЗ тривалий час критикували за корупцію, застарілу інфраструктуру та низьку рентабельність.

Однак останніми роками були зроблені кроки для покращення ситуації. У 2024 році 67% пасажирів залишилися задоволені послугами "Укрзалізниці". Найбільший рівень задоволеності поїздками відмічено серед пасажирів жіночих та дитячих вагонів.

Пасажири оцінювали сервіс через додаток, що використовується для покупки квитків. Після завершення поїздки вони отримували push-повідомлення з пропозицією оцінити поїздку і за бажання залишити відгук. За даними компанії, частка задоволених пасажирів збільшилася на 4%, порівняно з попереднім роком.

Найвищий рівень задоволеності у 2024 році зафіксовано серед пасажирів дитячих вагонів (94%) та жіночих вагонів (83%). Також позитивні відгуки та високі оцінки надходили від пасажирів, які подорожують модернізованими плацкартними вагонами.

Ціни на квитки в Україні

З 1 лютого 2025 року "Укрзалізниця" скоротила розмір знижок на міжнародні поїзди до Польщі та Угорщини, що призвело до підвищення вартості квитків.

"Раніше для популяризації власних міжнародних сполучень Укрзалізниця погодила спеціальні знижки із залізницями сусідніх країн. Наразі компанія вимушена поступово переглядати розмір цих знижок, адже через здорожчання витратних матеріалів та енергоресурсів значно зросли збитки від пасажирських перевезень і минулого року сягнули позначки 18 млрд грн", — додали в компанії.

Зокрема, ціни на квитки до Польщі у вагонах 1 класу Intercity+ та СВ збільшаться на 20–27%, а у купе — на 9–27%. Наприклад, вартість проїзду поїздом Київ — Варшава зросте на 37%, а на напрямку Київ — Будапешт — на 17% у вагонах СВ та на 21% у купе.

Щоб розрахувати середню вартість подорожі залізницею в різних країнах, ми розділили вартість квитка на відстань, яку проходить поїзд за маршрутом. Ми обирали квитки на міжміські поїзди класу "Інтерсіті" з цінами, станом на неділю, 9 лютого

Ціни на квитки "Інтерсіті" маршруту між Києвом та Одесою (655 км) становлять:

1 клас — 812 грн (1,23 грн/км — 0,02 євро);

2 клас — 467 грн (0,71 грн/км — 0,01 євро).

Якість сервісу та ціни на залізничні квитки у Польщі

Пасажирські залізничні перевезення у Польщі відрізняються достатньо високим рівнем розвитку та якістю сервісу. Основними операторами, які керують перевезеннями, є PKP Intercity, POLREGIO та місцеві регіональні перевізники.

PKP Intercity відповідає за міжміські та міжнародні маршрути, включаючи високошвидкісні поїзди, такі як Pendolino. POLREGIO, своєю чергою, спеціалізується на регіональних перевезеннях, пов'язуючи невеликі міста. У деяких воєводствах також діють місцеві оператори, які належать до органів самоврядування та доповнюють послуги основних перевізників.

Залізнична мережа Польщі є однією з найбільших у Європі, її загальна довжина становить близько 27 тисяч кілометрів.

Якість сервісу в польських залізничних перевезеннях перебуває на високому рівні. У 2023 році кількість пасажирів досягла історичного максимуму — 374,4 мільйона осіб. Середня дальність поїздки становить близько 69,1 кілометра, що свідчить про стабільний попит на залізничний транспорт як для коротких, так і для довгих поїздок.

Інфраструктура польських залізниць активно модернізується. На багатьох станціях та в поїздах створено комфортні умови для пасажирів. Сучасні поїзди, такі як Pendolino, оснащені кондиціонерами, Wi-Fi та зручними сидіннями. Втім, іноді можливі затримки поїздів через технічні роботи або погодні умови.

Ціни на квитки у Польщі

Ціни на квитки Intercity маршруту між Варшавою та Познанню (305 км) становлять:

1 клас — 90 злотих (0,29 злотих/км — 0,06 євро);

2 клас — 69 злотих (0,22 злотих/км — 0,05 євро).

Якість сервісу та ціни на залізничні квитки у Німеччині

Залізнична мережа Німеччини також є однією з наймасштабніших і найрозвиненіших у Європі, її загальна довжина становить близько 33,3 тисячі кілометрів. Управління залізничними перевезеннями країни здійснюється Deutsche Bahn. Компанія розділена на кілька підрозділів, кожен із яких відповідає за певний сегмент перевезень.

DB Fernverkehr займається поїздами далекого прямування, включаючи високошвидкісні Intercity-Express, які пов'язують великі міста Німеччини та сусідніх країн, а також міжрегіональні Intercity та міжнародні EuroCity.

DB Regio спеціалізується на приміських та регіональних перевезеннях.

Якість сервісу на залізницях Німеччини зазвичай оцінюється як висока. Більшість вагонів обладнана Wi-Fi, "тихими зонами" — відділення, в якому не можна розмовляти по телефону або використовувати мобільні пристрої з увімкненим звуком. Швидкісні поїзди мають окремий вагон-ресторан.

Однією з найпомітніших проблем є низька пунктуальність поїздів. Пасажири часто скаржаться на затримки та скасування рейсів. Ще однією поширеною скаргою є переповненість вагонів, особливо в години пік, а також висока вартість квитків.

Ціни на квитки у Німеччині

Ціни на квитки Intercity-Express маршруту між Берліном та Штутгартом (564 км) становлять:

1 клас — 145,99 євро (0,25 євро/км);

2 клас — 119,99 євро (0,21 євро/км).

Якість сервісу та ціни на залізничні квитки у Франції

Пасажирські залізничні перевезення у Франції організовані в основному державною компанією SNCF (Société Nationale des Chemins de fer Français). SNCF управляє різними видами поїздок:

TGV INOUI — високошвидкісні поїзди, що з'єднують великі міста Франції та сусідні країни;

Intercités — поїзди дальнього слідування всередині країни та нічні маршрути.

OUIGO — бюджетні поїздки, що пропонують низькі ціни на квитки, але з обмеженими послугами;

TER, RER і Transilien — обслуговують приміські та регіональні маршрути.

Високошвидкісні поїзди TGV дозволяють швидко подорожувати між великими містами країни, а також сусідні держави, такі як Бельгія, Швейцарія або Італія. Швидкість таких поїздів може досягати 320 км/год.

Поїзди Intercités рухаються повільніше, але вони підходять для маршрутів, де немає швидкісних ліній. Крім того, квитки на них дешевші.

Для тих, хто хоче заощадити час, є нічні поїзди Intercités de Nuit. Вони надають спальні місця, а також включають одноразові вушні затички та гігієнічні серветки. На маршрутах до Парижа та з Парижа сніданок входить у вартість квитка і подається провідником.

Ціни на квитки у Франції

Ціни на квитки Intercités маршруту між Парижем та Тулузою (713 км) становлять:

1 клас — 90 євро (0,12 євро/км);

2 клас — 73 євро (0,10 євро/км).

Де дешевше подорожувати

Як можна побачити з порівняння, в Україні ціни на перевезення дійсно залишаються на досить низькому рівні. Пасажири другого класу "Інтерсіті" фактично платять всього 1 євроцент за кілометр. Щоб здійснити подорож першим класом, потрібно платити на 1 євроцент більше.

Ціни на залізничні квитки у Польщі також відносно низькі. Міжміська подорож другим класом обійдеться у 5 євроцентів за кілометр, а перший клас дорожчий всього на 1 євроцент — 0,06 євро/км.

Найдорожчою виявилась залізниця Німеччини. За 1 кілометр пасажири першого класу в Німеччині платять чверть євро. Подорож другим класом не набагато дешевша — 0,21 євро/км.

Нагадаємо українська режисерка Ірина Цилик розповіла про свій досвід поїздки з польського Хелму до Києва потягом "Укрзалізниці". Вона була незадоволена тим, що, попри високу вартість квитка, стан вагонів був поганим.

Також існують лайфхаки, завдяки яким українці можуть зекономити на квитках УЗ. Вартість подорожі може залежати від дня тижня та типу вагона. Зокрема, у вівторок та середу пасажири можуть придбати квиток за більш вигідною ціною, ніж в п'ятницю та неділю.