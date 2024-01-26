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Где были самые высокие и самые низкие зарплаты в 2023 году — данные Минэкономики

26 января 2024 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплаты в 2023 году — в Минэкономики рассказали, кто сколько получал
Деньги в кошельке. Фото: ZN.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Министерстве экономики обнародовали статистику уровня заработных плат в разных отраслях за 2023 год. Известно, в каких областях фиксировали максимальную и минимальную оплату труда.

Об этом говорится в обзоре Минэкономики.

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Ситуация по зарплате в разных отраслях в 2023 году

Как отмечают в ведомстве, на уровень оплаты труда в прошлом году влияли факторы предыдущего года, спровоцированные последствиями активных боевых действий, а именно:

  • потеря территорий;
  • разрушение инфраструктуры, предприятий;
  • существенные перманентные разрушения логистики;
  • выезд большого количества людей трудоспособного населения за границу.

В Минэкономики отмечают, что все это побудило предприятия повышать уровень оплаты труда для удержания, а также привлечения новых высококвалифицированных кадров в условиях нехватки трудовых ресурсов в Украине.

 

зарплата
Источник: Минэкономики

Где фиксировали самую высокую зарплату

В ведомстве отметили, что самые высокие среднемесячные заработные платы были зафиксированы в трех областях:

  • у штатных работников сферы "Информация и телекоммуникации". Зарплата выросла с 29,96 тыс. грн. в месяц до 36,87 тыс. грн;
  • у сотрудников сферы "Финансовая и страховая деятельность". Среднемесячная зарплата выросла с 27,21 тыс. грн. до 33,36 тыс. грн;
  • у работников отрасли "Профессиональная, научная и техническая деятельность". В среднем выплаты повысились с 19,75 тыс. грн до 22,62 тыс. грн.

Где были самые низкие зарплаты

В то же время, не слишком хорошо обстояли дела в трех важных для страны сферах. А именно:

  • меньше всего официально получали строители. В категории "Строительство" в среднем зарплата выросла с 9,51 тыс. грн. до 11,85 тыс. грн;
  • в отрасли "Временное размещение и организация" — рост зарплаты составил с 9,22 тыс. грн до 11,89 тыс. грн;
  • в сфере "Образование" заработная плата повысилась с 11,53 тыс. грн. до 20,08 тыс. грн.

 

зарплата
Источник: Минэкономики

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Напомним, в Киеве заработные платы остаются одними из самых высоких. Эксперты выбрали из 25 тысяч предложений работы десять профессий, за которые можно получать до 125 тыс. грн ежемесячно.

Также мы писали, что пенсии и зарплаты для учителей и врачей в Украине будут платиться своевременно. В марте 2024 года планируется индексация этих выплат в соответствии с установленным законодательством порядком.

Минэкономики
зарплаты
работа
деньги
рынок труда

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