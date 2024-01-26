Зарплаты в 2023 году — в Минэкономики рассказали, кто сколько получал

Деньги в кошельке. Фото: ZN.ua

В Министерстве экономики обнародовали статистику уровня заработных плат в разных отраслях за 2023 год. Известно, в каких областях фиксировали максимальную и минимальную оплату труда.

Об этом говорится в обзоре Минэкономики.

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Ситуация по зарплате в разных отраслях в 2023 году

Как отмечают в ведомстве, на уровень оплаты труда в прошлом году влияли факторы предыдущего года, спровоцированные последствиями активных боевых действий, а именно:

потеря территорий;

разрушение инфраструктуры, предприятий;

существенные перманентные разрушения логистики;

выезд большого количества людей трудоспособного населения за границу.

В Минэкономики отмечают, что все это побудило предприятия повышать уровень оплаты труда для удержания, а также привлечения новых высококвалифицированных кадров в условиях нехватки трудовых ресурсов в Украине.

Источник: Минэкономики

Где фиксировали самую высокую зарплату

В ведомстве отметили, что самые высокие среднемесячные заработные платы были зафиксированы в трех областях:

у штатных работников сферы "Информация и телекоммуникации". Зарплата выросла с 29,96 тыс. грн. в месяц до 36,87 тыс. грн;

у сотрудников сферы "Финансовая и страховая деятельность". Среднемесячная зарплата выросла с 27,21 тыс. грн. до 33,36 тыс. грн;

у работников отрасли "Профессиональная, научная и техническая деятельность". В среднем выплаты повысились с 19,75 тыс. грн до 22,62 тыс. грн.

Где были самые низкие зарплаты

В то же время, не слишком хорошо обстояли дела в трех важных для страны сферах. А именно:

меньше всего официально получали строители. В категории "Строительство" в среднем зарплата выросла с 9,51 тыс. грн. до 11,85 тыс. грн;

в отрасли "Временное размещение и организация" — рост зарплаты составил с 9,22 тыс. грн до 11,89 тыс. грн;

в сфере "Образование" заработная плата повысилась с 11,53 тыс. грн. до 20,08 тыс. грн.

Источник: Минэкономики

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Напомним, в Киеве заработные платы остаются одними из самых высоких. Эксперты выбрали из 25 тысяч предложений работы десять профессий, за которые можно получать до 125 тыс. грн ежемесячно.

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