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Де були найвищі та найнижчі зарплати у 2023 році — дані Мінекономіки

26 січня 2024 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зарплати у 2023 році — у Мінекономіки розповіли, хто скільки отримував
Гроші у гаманці. Фото: ZN.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Міністерстві економіки оприлюднили статистику рівня заробітних плат у різних галузях за 2023 рік. Відомо, у яких сферах фіксували максимальну та мінімальну оплату праці.

Про це йдеться в огляді Мінекономіки.

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Ситуація із зарплатами у різних галузях у 2023 році

Як зазначають у відомстві, на рівень оплати праці минулого року впливали чинники попереднього року, спровоковані наслідками активних бойових дій, а саме:

  • втрата територій;
  • руйнація інфраструктури, підприємств;
  • істотні перманентні руйнування логістики;
  • виїзд значної кількості людей працездатного населення за кордон.

У Мінекономіки зауважують, що все це спонукало суб'єкти господарювання підвищувати рівень оплати праці для утримання, а також залучення нових висококваліфікованих кадрів в умовах нестачі трудових ресурсів в Україні.

 

зарплата
Джерело: Мінекономіки

Де фіксували найвищу зарплатню

У відомстві зазначили, що найвищі середньомісячні заробітні плати були зафіксовані у трьох сферах:

  • у штатних працівників сфери "Інформація та телекомунікації".  Зарплата зросла з 29,96 тис. грн на місяць до 36,87 тис. грн;
  • у співробітників сфери "Фінансова та страхова діяльність". Середньомісячна зарплата зросла з 27,21 тис. грн до 33,36 тис. грн;
  • у працівників галузі "Професійна, наукова та технічна діяльність". У середньому виплати підвищились з 19,75 тис. грн до 22,62 тис. грн.

Де були найнижчі зарплати

Водночас, не надто добре справи йшли у трьох важливих для країни сферах. А саме:

  • найменше офіційно отримували будівельники. В категорії "Будівництво" у середньому зарплата зросла з 9,51 тис. грн до 11,85 тис. грн;
  • у галузі "Тимчасове розміщування й організація" — зростання зарплатні становило з 9,22 тис. грн до 11,89 тис. грн;
  • у сфері "Освіта" заробітна плата підвищилась з 11,53 тис. грн до 20,08 тис. грн.

 

зарплата
Джерело: Мінекономіки

Більше про зарплати

Нагадаємо, у Києві заробітні плати залишаються одними з найвищих. Експерти обрали з-поміж 25 тисяч пропозицій роботи десять професій, за які можна отримувати до 125 тис. грн щомісяця.

Також ми писали про те, що пенсії та зарплати для вчителів та лікарів в Україні будуть платитися своєчасно. У березні 2024 року планується індексація цих виплат, відповідно до встановленого законодавством порядку.

Мінекономіки
зарплати
робота
гроші
ринок праці

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