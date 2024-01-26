Зарплати у 2023 році — у Мінекономіки розповіли, хто скільки отримував

Гроші у гаманці. Фото: ZN.ua

У Міністерстві економіки оприлюднили статистику рівня заробітних плат у різних галузях за 2023 рік. Відомо, у яких сферах фіксували максимальну та мінімальну оплату праці.

Про це йдеться в огляді Мінекономіки.

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Ситуація із зарплатами у різних галузях у 2023 році

Як зазначають у відомстві, на рівень оплати праці минулого року впливали чинники попереднього року, спровоковані наслідками активних бойових дій, а саме:

втрата територій;

руйнація інфраструктури, підприємств;

істотні перманентні руйнування логістики;

виїзд значної кількості людей працездатного населення за кордон.

У Мінекономіки зауважують, що все це спонукало суб'єкти господарювання підвищувати рівень оплати праці для утримання, а також залучення нових висококваліфікованих кадрів в умовах нестачі трудових ресурсів в Україні.

Джерело: Мінекономіки

Де фіксували найвищу зарплатню

У відомстві зазначили, що найвищі середньомісячні заробітні плати були зафіксовані у трьох сферах:

у штатних працівників сфери "Інформація та телекомунікації". Зарплата зросла з 29,96 тис. грн на місяць до 36,87 тис. грн;

у співробітників сфери "Фінансова та страхова діяльність". Середньомісячна зарплата зросла з 27,21 тис. грн до 33,36 тис. грн;

у працівників галузі "Професійна, наукова та технічна діяльність". У середньому виплати підвищились з 19,75 тис. грн до 22,62 тис. грн.

Де були найнижчі зарплати

Водночас, не надто добре справи йшли у трьох важливих для країни сферах. А саме:

найменше офіційно отримували будівельники. В категорії "Будівництво" у середньому зарплата зросла з 9,51 тис. грн до 11,85 тис. грн;

у галузі "Тимчасове розміщування й організація" — зростання зарплатні становило з 9,22 тис. грн до 11,89 тис. грн;

у сфері "Освіта" заробітна плата підвищилась з 11,53 тис. грн до 20,08 тис. грн.

Джерело: Мінекономіки

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Нагадаємо, у Києві заробітні плати залишаються одними з найвищих. Експерти обрали з-поміж 25 тисяч пропозицій роботи десять професій, за які можна отримувати до 125 тис. грн щомісяця.

Також ми писали про те, що пенсії та зарплати для вчителів та лікарів в Україні будуть платитися своєчасно. У березні 2024 року планується індексація цих виплат, відповідно до встановленого законодавством порядку.