Даже без мобильной связи: ПриватБанк готовит новую функцию для клиентов

Приложение Приват24, женщина возле отделения ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

В будущем клиентам ПриватБанка больше не обязательно будет иметь мобильную связь, чтобы подтвердить банковскую операцию. В банке уже ведется работа над новой системой верификации, которая будет функционировать исключительно через интернет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на dev.ua.

Как будет происходить подтверждение операций

В банке пояснили, что благодаря новой функции подтверждать операции можно будет без SIM-карты и мобильного покрытия. Для этого понадобится лишь доступ к интернету. Потребуется Wi-Fi, Starlink или любое другое подключение.

Такое решение в первую очередь разрабатывается для военных, которые часто находятся там, где нет покрытия мобильных операторов.

Когда появится новая функция

Сейчас в ПриватБанке работает специальная рабочая группа, которая занимается созданием сервисов для военных. В первую очередь хотят сделать так, чтобы клиенты могли пользоваться банковскими услугами даже без мобильной сети.

Пока эта возможность еще недоступна для клиентов. Она находится на этапе разработки и тестирования. Поэтому о запуске сервиса сообщат отдельно.

Также в банке отметили, что создание таких сервисов требует значительных вложений в технологии и кибербезопасность. В то же время подчеркнули, что для них это вопрос не экономии или прибыли, а поддержки украинских военных.

"Мы готовы вкладывать ресурсы, чтобы гарантировать защитникам и защитницам комфорт и безопасность их средств", — отметили в ПриватБанке.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ПриватБанк запустил в приложении Приват24 новый сервис для физических лиц-предпринимателей. Он позволяет ФЛП 1–3 групп автоматически сформировать налоговую декларацию, подписать её через SmartID, отправить в ГНС и сразу же уплатить налоги — всё непосредственно со смартфона.

Также Новини.LIVE писали, что ПриватБанк предупредил клиентов о новой волне фишинговых атак. Мошенники рассылают электронные письма, замаскированные под официальные сообщения от банков или государственных учреждений, с вредоносными файлами или ссылками, которые могут предоставить злоумышленникам доступ к устройствам и банковским счетам.