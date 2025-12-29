Что делать, если не удалось пройти идентификацию в ПФУ - украинцам объяснили

Пенсионерка разговаривает по телефону. Фото: Новини.LIVE

Иногда у пенсионеров, которые должны до 31 декабря пройти видеоидентификацию для Пенсионного фонда Украины (ПФУ), чтобы сохранить выплаты, возникают трудности с этой процедурой. В таком случае пройти эту процедуру пенсионеру не удастся.

Заместитель председателя правления Пенсионного фонда Ирина Ковпашко объяснила, что будет, если пенсионер не пройдет процедуру видеоидентификации.

Как действовать пенсионеру, который не прошел идентификацию

По словам Ирины Ковпашко, если получатель пенсии не пройдет идентификацию, тогда пенсию ему не будут начислять. Это решение может принять территориальный орган ПФУ.

"Бояться такого прекращения не стоит: после идентификации выплаты будут возобновлены", — сказала Ковпашко.

Также пенсионерам относительно пенсий можно звонить на "горячую" линию ПФУ по номерам: 0-800-503-753, 044-281-08-70, 044-281-08-71. Или писать на электронную почту: электронную почту info@pfu.gov.ua.

Что еще стоит знать

Напомним, до 31 декабря 2025 года гражданам, которые живут на оккупированных РФ территориях и тем, кто выехал из неподконтрольных Украине территорий, нужно предоставить информацию о неполучении социальных выплат от РФ. С 1 января 2026 года пенсию или другие соцвыплаты людям, которые не подадут соответствующую справку, не будут начислять.

