Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Проблемы с идентификацией — куда обращаться пенсионерам

Проблемы с идентификацией — куда обращаться пенсионерам

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 17:35
Что делать, если не удалось пройти идентификацию в ПФУ - украинцам объяснили
Пенсионерка разговаривает по телефону. Фото: Новини.LIVE

Иногда у пенсионеров, которые должны до 31 декабря пройти видеоидентификацию для Пенсионного фонда Украины (ПФУ), чтобы сохранить выплаты, возникают трудности с этой процедурой. В таком случае пройти эту процедуру пенсионеру не удастся.

Заместитель председателя правления Пенсионного фонда Ирина Ковпашко объяснила, что будет, если пенсионер не пройдет процедуру видеоидентификации.

Реклама
Читайте также:

Как действовать пенсионеру, который не прошел идентификацию

По словам Ирины Ковпашко, если получатель пенсии не пройдет идентификацию, тогда пенсию ему не будут начислять. Это решение может принять территориальный орган ПФУ.

"Бояться такого прекращения не стоит: после идентификации выплаты будут возобновлены", — сказала Ковпашко.

Также пенсионерам относительно пенсий можно звонить на "горячую" линию ПФУ по номерам: 0-800-503-753, 044-281-08-70, 044-281-08-71. Или писать на электронную почту: электронную почту info@pfu.gov.ua.

Что еще стоит знать

Напомним, до 31 декабря 2025 года гражданам, которые живут на оккупированных РФ территориях и тем, кто выехал из неподконтрольных Украине территорий, нужно предоставить информацию о неполучении социальных выплат от РФ. С 1 января 2026 года пенсию или другие соцвыплаты людям, которые не подадут соответствующую справку, не будут начислять.

Ранее мы рассказывали, что трудовой стаж и взносы непосредственно влияют на размер пенсионных выплат. Если стажа будет мало — пенсию не назначат. Также мы писали, что с началом нового бюджетного года государство будет тщательно проверять социальные выплаты. Известно, кого это коснется.

выплаты деньги пенсионеры Пенсионный Фонд пенсия
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации