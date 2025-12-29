Відео
Головна Фінанси Проблеми з ідентифікацією — куди звертатись пенсіонерам

Проблеми з ідентифікацією — куди звертатись пенсіонерам

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 17:35
Що робити, якщо не вдалось пройти ідентифікацію в ПФУ — українцям пояснили
Пенсіонерка розмовляє по-телефону. Фото: Новини.LIVE

Іноді в пенсіонерів, які повинні до 31 грудня пройти відеоідентифікацію для Пенсійного фонду України (ПФУ), щоб зберегти виплати, виникають труднощі з цією процедурою. У такому разі пройти цю процедуру пенсіонеру не вдасться. 

Заступниця голови правління Пенсійного фонду Ірина Ковпашко пояснила, що буде, якщо пенсіонер не пройде процедуру відеоідентифікації. 

Читайте також:

Як діяти пенсіонеру, який не пройшов ідентифікацію

За словами Ірини Ковпашко, якщо отримувач пенсії не пройде ідентифікацію, тоді пенсію йому не нараховуватимуть. Це рішення може прийняти територіальний орган ПФУ.

"Боятися такого припинення не варто: після ідентифікації виплати будуть поновлені", — сказала Ковпашко.

Також пенсіонерам щодо пенсій можна дзвонити на "гарячу" лінію ПФУ за номерами: 0-800-503-753, 044-281-08-70, 044-281-08-71. Або писати на електронну пошту: електронну пошту info@pfu.gov.ua.

Що ще варто знати 

Нагадаємо, до 31 грудня 2025 року громадянам, які живуть на окупованих РФ територіях та тим, хто виїхав з непідконтрольних Україні територій, потрібно надати інформацію про неотримання соціальних виплат від РФ. З 1 січня 2026 року пенсію чи інші соцвиплати людям, які не подадуть відповідну довідку, не нараховуватимуть.

Раніше ми розповідали, що трудовий стаж та внески безпосередньо впливають на розмір пенсійних виплат. Якщо стажу буде замало — пенсію не призначать. Також ми писали, що з початком нового бюджетного року держава ретельніше перевірятиме соціальні виплати. Відомо, кого це торкнеться.

виплати гроші пенсіонери Пенсійний Фонд пенсія
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
