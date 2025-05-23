Инфляция растет — что ожидает украинцев до конца года

Гривны в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Член Совета Национального банка Украины Василий Фурман заявил, что рост инфляции до более 15% в апреле 2025 года был ожидаемым и заложенным в прогнозы регулятора. По его словам, еще год назад инфляция составляла 4%, однако сегодня годовой показатель значительно вырос — по оценкам Госстата, в апреле цены выросли более чем на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом Василий Фурман сказал в эфире Ранок.LIVE.

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Фурман пояснил, что высокий уровень инфляции в первом полугодии 2025 года — это следствие полномасштабной войны, обстрелов критической инфраструктуры, в частности энергетической, а также других экономических вызовов.

Например, в 2024 году цены на электроэнергию выросли более чем на 60%. Среди причин он также назвал дефицит рабочей силы, рост средней зарплаты на 23% за прошлый год, низкие урожаи и высокие цены на агропродукцию.

"Враг бьет постоянно по инфраструктуре, в частности энергетической инфраструктуре. В прошлом году, например, были подняты цены на электроэнергию больше, чем на 60%. Далее, например, дефицит рабочей силы. У нас средняя заработная плата за прошлый год выросла на 23%. Низкие урожаи прошлого года. И высокие цены, то есть понятно, что на агропродукцию и еще что-то влияет. И сейчас эти, скажем так, эффекты высоких цен, они исчерпываются", — сказал Василий Фурман.

В то же время в НБУ ожидают, что уже с июня этого года начнется устойчивое снижение инфляционного давления. Месячные темпы роста цен уже замедляются, а к концу года, по прогнозам Национального банка, годовая инфляция снизится до 8,7%.

В 2026 и 2027 годах НБУ ожидает возвращения к целевому показателю — на уровне 5% годовой инфляции.

Напомним, в апреле в НБУ назвали процент, на сколько выросли цены в Украине за год.

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