Інфляція зростає — що очікує українців до кінця року

Гривні в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Член Ради Національного банку України Василь Фурман заявив, що зростання інфляції до понад 15% у квітні 2025 року було очікуваним та закладеним у прогнози регулятора. За його словами, ще рік тому інфляція становила 4%, однак сьогодні річний показник значно зріс — за оцінками Держстату, у квітні ціни зросли більш як на 15% порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Про це Василь Фурман сказав в ефірі Ранок.LIVE.

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Фурман пояснив, що високий рівень інфляції в першому півріччі 2025 року — це наслідок повномасштабної війни, обстрілів критичної інфраструктури, зокрема енергетичної, а також інших економічних викликів.

Наприклад, у 2024 році ціни на електроенергію зросли більш як на 60%. Серед причин він також назвав дефіцит робочої сили, зростання середньої зарплати на 23% за минулий рік, низькі врожаї та високі ціни на агропродукцію.

"Ворог б'є постійно по інфраструктурі, зокрема енергетичній інфраструктурі. Торік, наприклад, підвищили ціни на електроенергію більше ніж на 60%. Далі, наприклад, дефіцит робочої сили. У нас середня заробітна плата за минулий рік зросла на 23%. Низькі врожаї минулого року. І високі ціни, тобто зрозуміло, що на агропродукцію і ще щось впливає. І зараз ці, скажімо так, ефекти високих цін, вони вичерпуються", — сказав Василь Фурман.

Водночас в НБУ очікують, що вже з червня цього року почнеться стійке зниження інфляційного тиску. Місячні темпи зростання цін уже уповільнюються, а до кінця року, за прогнозами Національного банку, річна інфляція знизиться до 8,7%.

У 2026 та 2027 роках НБУ очікує повернення до цільового показника — на рівні 5% річної інфляції.

Нагадаємо, у квітні в НБУ назвали відсоток, на скільки зросли ціни в Україні за рік.

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