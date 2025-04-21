Ціни на продукти в Україні - як зросла вартість за рік

В НБУ розповіли, як змінилися ціни в Україні за рік
Ціни в Україні зросли на 14,6% порівняно з березнем минулого року. В найближчі роки інфляція має стабілізуватися.
Про це повідомив член ради Національного банку України Василь Фурман в ефірі День.LIVE.
Що відомо про зростання цін в Україні
"Це велика цифра, але Нацбанк і прогнозував таке зростання цін", — заявив він.
При цьому Фурман прогнозує, що до кінця цього року темпи зростання цін сповільняться, і інфляція складатиме 8,7%.
Він також зазначив, що у 2026–2027 роках інфляція повинна стабілізуватися на рівні 5%, що стане важливим фактором для забезпечення економічного зростання країни.
Нагадаємо, ціни на яйця на початку березня знову зросли в АТБ. Мережа супермаркетів продає нефасований продукт трохи дешевше, ніж упакований. Хоча в січні та лютому вартість була набагато меншою.
Також ми писали, куди піти українцям у Німеччині, щоб купити продукти дешевше. Існує чимало супермаркетів із доступними цінами й широким асортиментом товарів. А чимало людей обирають ринки замість магазинів, бо там часто встановлюють знижки.
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