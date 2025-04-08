Трамп, ископаемые и Китай — зачем США украинские недра

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Внимательный читатель новостей с опытом более пяти лет, наблюдая за историей о Трампе, Украине и полезных ископаемых в какой-то момент вспомнит слова классика "Это же было уже!" И, в конце концов, будет прав.

Президент США Дональд Трамп уже имеет в своем портфолио соглашение о редкоземельных металлах со страной, в которой шла на тот момент война. И мы, на портале Новини.LIVE, действительно несколько шокированы тем, как история может повторяться.

Реклама

Читайте также:

Хотя, возможно, уже стоит перестать удивляться, пора бы уже привыкнуть.

Итак, включаем машину времени и переносимся в далекий 2017 год. Президент США — еще Трамп, Россия — уже агрессор, то есть, в целом уже привычная для украинцев глобальная политическая ситуация.

Дональд Трамп разбирается с одной из важных проблем США, которая давно уже ему и стране откровенно "мозолит". С Афганистаном.

США и Афганистан

Давайте коротко и тезисно, чтобы долго на этом не останавливаться. В 2001 году Штаты в ответ на теракты 11 сентября вместе с союзниками вошли в Афганистан.

Они вели бои против боевиков группировки "Талибан". Вели, в целом, успешно, но не совсем. Отвоевать большую часть страны и установить демократический режим им удалось, но талибы никуда не делись и постоянно угрожали американским войскам. Иногда угрожали смертельно.

Количество жертв увеличивалось, количество расходов на Афганистан и поддержание порядка делало то же самое.

Только американцев, по приблизительным данным, погибло около 2400. Ну а что касается денег, здесь цифра пугала не меньше. По состоянию на 2021 год, за 20 лет операции в Афганистане расходы США на войну составили почти 780 млрд долларов.

Конечно, в какой-то момент это перестало нравиться американскому обществу. А не нравится обществу — не нравится власти.

Особенно, если властью является Дональд Трамп, который, как мы успели убедиться, считает, что все страны мира грабят США, а Штаты должны получить больше денег со всего, до чего дотянутся.

Трамп уже в начале своего первого срока хотел начать вывод войск из Афганистана (спойлер: в итоге это произошло). И здесь в Афганистане нашли аргумент, который должен был убедить Трампа подождать. И который ему, конечно же, очень понравился.

Дональд Трамп и Ашраф Гани. Фото: Doug Mills/The New York Times

Редкоземельные металлы

Сентябрь 2017 года. Президент США Дональд Трамп и президент Афганистана Ашраф Гани, как пишет Reuters, "поддержали, чтобы компании из Соединенных Штатов разрабатывали запасы редкоземельных минералов в Афганистане".

В СМИ тогда отметили, что после 16 лет в Афганистане США ищут способы компенсировать миллиарды долларов, которые ежегодно тратятся на поддержку правительства в Кабуле (ничего не напоминает?).

Тогда также фигурировала гигантская цифра. В частности, геологическая служба США оценивала потенциальную стоимость полезных ископаемых Афганистана в 1 триллион долларов. Эта цифра не раз подвергалась критике в самих Штатах, но вспомните настоящее: Трампу не раз говорили, что Украина не должна столько, сколько он говорит — и что, сильно помогло?

Теперь несколько слов о вполне логичном вопросе.

Почему именно редкоземельные металлы?

Конечно, со временем при обсуждении эта тема может превращаться в просто полезные ископаемые, как уже было, да и зная аппетиты Трампа. Но все же?

Кроме денег есть еще одна причина, она очень проста. Китай.

Полезные ископаемые — это любимая тема китайцев. NYT пишет, ссылаясь на отчет Центра стратегических и международных исследований, что США импортируют от 50 до 100 процентов 41 из 50 важнейших минералов.

Китай является крупнейшим добытчиком 29 полезных ископаемых. Кроме того, Китай сейчас перерабатывает от 40 до 90 процентов мировых запасов редкоземельных элементов (графит, литий, кобальт, медь).

"Китай неоднократно демонстрировал свою готовность использовать эти полезные ископаемые в качестве оружия", — говорится в отчете.

Трамп и его администрация самым большим противником всегда видели именно Китай. Поэтому, собственно, вряд ли что-то здесь должно удивлять.

С этим понятно. Но остается еще один важный вопрос.

Госсекретарь США времен первого срока Трампа Майк Помпео и переговорщик из "Талибана". Фото: Patrick Semansky

Было ли выгодным соглашение между США и Афганистаном?

Мы не знаем. Потому что в итоге оно так и не было выполнено. США вывели войска из Афганистана, оставив страну боевикам "Талибана".

Это происходило на фоне резкой критики со стороны американских экспертов, которые сомневались буквально во всем: начиная от общей оценки в 1 трлн и заканчивая напоминанием, что для того, чтобы добыть какое-то ископаемое, тоже надо потратить средства. А в Афганистане, учитывая проблему с логистикой, это бы стоило очень дорого.

Афганистан остается под властью талибов. "Талибан" — это союзники России. Так что вполне возможно, теперь тема редкоземельных и не редкоземельных металлов разрабатывается именно ими.

Напомним, в Китае ответили на угрозы Дональда Трампа еще больше увеличить для них тарифы. Там уже привычно обещают конкретные ответные меры.

Сам президент США объяснил, почему Штаты не обсуждают тарифы с Россией. По его словам, причина в отсутствии деловых связей.

Дональд Трамп также выразил недовольство тем, что Россия продолжает атаковать Украину ракетами и дронами.