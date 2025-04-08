Трамп, копалини та Китай — навіщо США українські надра

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Уважний читач новин з досвідом понад п'ять років, спостерігаючи за історією про Трампа, Україну та корисні копалини, в якийсь момент згадає слова класика "Це ж було вже!" І, зрештою, матиме рацію.

Президент США Дональд Трамп вже має у своєму портфоліо угоду про рідкісноземельні метали з країною, в якій тривала на той момент війна. І ми, на порталі Новини.LIVE, справді дещо шоковані тим, як історія може повторюватись.

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Хоча, можливо, вже варто перестати дивуватись, пора б уже звикнути.

Отже, вмикаємо машину часу і переносимось у далекий 2017 рік. Президент США — ще Трамп, Росія — вже агресор, тобто в цілому вже звична для українців глобальна політична ситуація.

Дональд Трамп розбирається з однією із важливих проблем США, яка давно вже йому та й країні відверто "муляє". З Афганістаном.

США та Афганістан

Давайте коротко та тезово, щоб довго на цьому не зупинятись. У 2001 році Штати у відповідь на теракти 11 вересня разом із союзниками увійшли до Афганістану.

Вони вели бої проти бойовиків угруповання "Талібан". Вели в цілому успішно, але не зовсім. Відвоювати більшу частину країни та встановити демократичний режим їм вдалося, але таліби нікуди не ділись і постійно загрожували американським військам. Інколи загрожували смертельно.

Кількість жертв збільшувалася, кількість витрат на Афганістан та підтримування порядку робила те саме.

Тільки американців, за приблизними даними, загинуло близько 2400. Ну а щодо грошей, тут цифра лякала не менше. Станом на 2021 рік, за 20 років операції в Афганістані витрати США на війну становили майже 780 млрд доларів.

Звісно, в якийсь момент це перестало подобатись американському суспільству. А не подобається суспільству — не подобається владі.

Особливо, якщо владою є Дональд Трамп, який, як ми встигли переконатись, вважає, що всі країни світу грабують США, а Штати мають отримати більше грошей зі всього, до чого дотягнуться.

Трамп уже на початку свого першого терміну хотів розпочати вивід військ з Афганістану (спойлер: у підсумку це сталось). І тут в Афганістані знайшли аргумент, який мав переконати Трампа зачекати. І який йому, звісно ж, дуже сподобався.

Дональд Трамп та Ашраф Гані. Фото: Doug Mills/The New York Times

Рідкісноземельні метали

Вересень 2017 року. Президент США Дональд Трамп та президент Афганістану Ашраф Гані, як пише Reuters, "підтримали, щоб компанії зі Сполучених Штатів розробляли запаси рідкісноземельних мінералів в Афганістані".

У ЗМІ тоді зазначили, що після 16 років в Афганістані США шукають способи компенсувати мільярди доларів, які щороку витрачаються на підтримку уряду в Кабулі (нічого не нагадує?).

Тоді також фігурувала гігантська цифра. Зокрема, геологічна служба США оцінювала потенційну вартість корисних копалин Афганістану в 1 трильйон доларів. Ця цифра не раз піддавалася критиці у самих Штатах, але згадайте сьогодення, Трампу не раз говорили, що Україна не винна стільки, скільки він каже — і що, дуже допомогло?

Тепер кілька слів щодо цілком логічного питання.

Чому саме рідкісноземельні метали?

Звісно, з часом під час обговорення ця тема може перетворюватись на просто корисні копалини, як вже було, та й знаючи апетити Трампа. Але все ж таки?

Окрім грошей є ще одна причина, вона дуже проста. Китай.

Корисні копалини — це улюблена тема китайців. NYT пише, посилаючись на звіт Центру стратегічних і міжнародних досліджень, що США імпортують від 50 до 100 відсотків 41 із 50 найважливіших мінералів.

Китай є найбільшим видобувником 29 корисних копалин. Крім того, Китай зараз переробляє від 40 до 90 відсотків світових запасів рідкісноземельних елементів (графіт, літій, кобальт, мідь).

"Китай неодноразово демонстрував свою готовність використати ці корисні копалини як зброю", — йдеться у звіті.

Трамп та його адміністрація найбільшим супротивником завжди бачили саме Китай. Тому, власне, навряд чи щось тут має дивувати.

З цим зрозуміло. Але залишається ще одне важливе питання.

Держсекретар США часів першого строку Трампа Майк Помпео та переговорник з "Талібану". Фото: Patrick Semansky

Чи була вигідною угода між США та Афганістаном?

Ми не знаємо. Тому що у підсумку вона так і не була виконана. США вивели війська з Афганістану, залишивши країну бойовикам "Талібану".

Це відбувалося на фоні різкої критики з боку американських експертів, які сумнівалися буквально у всьому: починаючи від загальної оцінки в 1 трлн і завершуючи нагадуванням, що для того, щоб добути якусь копалину, теж треба витратити кошти. А в Афганістані, враховуючи проблему з логістикою, це коштувало б дуже дорого.

Афганістан залишається під владою талібів. "Талібан" — це союзники Росії. Так що цілком можливо, тепер тема рідкісно і не рідкісноземельних металів розробляється саме ними.

Нагадаємо, у Китаї відповіли на погрози Дональда Трампа ще більше збільшити для них тарифи. Там вже звично обіцяють конкретні заходи у відповідь.

Сам президент США пояснив, чому Штати не обговорюють тарифи з Росією. За його словами, причина у відсутності ділових зв'язків.

Дональд Трамп також висловив незадоволення тим, що Росія продовжує атакувати Україну ракетами та дронами.