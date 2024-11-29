Деньги исчезли, а виновата клиентка — суд рассмотрел иск против ПриватБанка

Приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинка потеряла 75 300 гривен со своего счета, но ПриватБанк отказался компенсировать средства, ссылаясь на правила использования сервиса "Приват24". Не соглашаясь, женщина решила отстаивать свои права в суде.

Об этом говорится в решении Деснянского районного суда Чернигова.

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Детали дела

В апреле 2024 со счета женщины несанкционированно списали 75 300 гривен. Пострадавшая обратилась к сотрудникам ПриватБанка с заявлением о мошеннических действиях, а также сообщила об инциденте в полицию. В мае банк ответил, что не может вернуть средства, поскольку не видит оснований для этого. В сообщении отметили, что спорные транзакции были инициированы через систему "Приват24", а создание таких платежей возможно только с помощью финансового телефона и личных данных клиентки, которые она должна держать в тайне.

"Истцой не доказано наличие противоправных действий сотрудников банка, которые привели бы к незаконному использованию персональной конфиденциальной информации клиентки, нанесшей материальный ущерб ответчику", — заявили представители ПриватБанка.

Решение суда

Суд отказал женщине в удовлетворении иска, указав, что она не сдержала обязанности немедленно уведомить банк о спорных транзакциях. Согласно решению, учетные данные клиентки были скомпрометированы еще 2 апреля 2024 г. во время доступа к стороннему устройству, через которое и совершили несанкционированные операции. Однако обращение в службу поддержки банка поступило только 3 апреля, что суд расценил как нарушение требования о немедленном информировании.

Суд также отметил, что истица не предоставила доказательств, подтверждающих невозможность своевременного уведомления банка о мошенничестве. Согласно правилам пользования банковскими услугами, клиент обязан обеспечивать конфиденциальность данных доступа к счетам (паролам, ПИН-кодам, CVV-кодам) и сообщать банк в случае их потери или разглашения. Поэтому ответственность за инцидент возложена на истицу.

Напомним, клиентка ПриватБанка столкнулась с проблемой начисления лишних процентов за использование кредитных средств. Несмотря на ее обращение с запросом на разъяснение, банк не предоставил ответа, оставив ситуацию нерешенной.

Мы также писали, что с 1 декабря в Украине стартует выплата денежной помощи в размере 1000 грн в рамках государственной программы "Зимняя поддержка". Денежные средства будут поступать на специальную карточку "Национальный кэшбек" от ПриватБанка, которая предусматривает дополнительный кэшбек в размере 10%.