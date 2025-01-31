Бензин, дизель и автогаз подорожали в январе -—что повлияло на цены

Топливный пистолет. Фото: УНИАН

Январь 2025 года стал неприятным сюрпризом для украинских автомобилистов. Цены на бензин, дизельное топливо и автогаз резко взлетели вверх, заставив водителей с тревогой наблюдать за изменениями на ценниках АЗС.

Согласно данным мониторинга "Консалтинговой группы А-95", средние розничные цены на бензин А-95 по состоянию на 31 января достигли 56,96 гривны за литр, что на 1,41 гривны больше, чем месяц назад.

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Дизельное топливо подорожало еще больше — на 2,57 гривны, достигнув отметки 55,32 гривны за литр. Автогаз также не остался в стороне, прибавив в цене 1,77 гривны и достигнув среднего значения 37,17 гривны за литр.

Средние цены на топливо. Скриншот

Где искать самые выгодные цены?

Рост цен на топливо заставляет водителей искать способы сэкономить и находить самые выгодные предложения на рынке. Мониторинг цен на различных АЗС показывает значительный разброс стоимости топлива в разных регионах Украины, в частности:

А-95 "премиум" дешевле всего продается в сети Motto — 54,90 грн/л, а дороже всего — в сети "Автотранс" на Полтавщине (64,98 грн/л).

дешевле всего продается в сети Motto — 54,90 грн/л, а дороже всего — в сети "Автотранс" на Полтавщине (64,98 грн/л). А-95 можно найти во всех регионах, кроме Луганской области. Самая низкая цена — 52,95 грн/л в сети "Авантаж 7" на Киевщине, самое дорогое топливо в сетях WOG, SOCAR и OKKO — 59,99 грн/л.

можно найти во всех регионах, кроме Луганской области. Самая низкая цена — 52,95 грн/л в сети "Авантаж 7" на Киевщине, самое дорогое топливо в сетях WOG, SOCAR и OKKO — 59,99 грн/л. А-92 отсутствует на АЗС Донецкой и Луганской областей. В других регионах его можно купить за 52,98 грн/л в сетях Motto и "Кворум" (Николаевская область), тогда как самая высокая цена - 56,19 грн/л в сети VostokGaz (Днепропетровская область).

отсутствует на АЗС Донецкой и Луганской областей. В других регионах его можно купить за 52,98 грн/л в сетях Motto и "Кворум" (Николаевская область), тогда как самая высокая цена - 56,19 грн/л в сети VostokGaz (Днепропетровская область). Дизельное топливо доступно почти на всех заправках, кроме Луганщины. Самая низкая цена — 48,70 грн/л в сети "Фактор" на Житомирщине, а самая дорогая — 58,99 грн/л в сетях OKKO и WOG.

Чего ждать от цен на топливо в будущем

Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на топливо в Украине в 2025 году. На это есть несколько причин, среди которых — рост мировых цен на нефть и изменения в законодательстве.

Как считает эксперт по рынку топлива Сергей Куюн, цены на украинских заправках могут пойти вверх в этом году, но стремительного подорожания на 7-10 гривен ожидать водителям не стоит.

По его данным, в 2024 году 95-й бензин подорожал на 4,7 гривны (9,5%), дизтопливо — на 2,4 гривны (4,7%), а сжиженный газ — 3,1 гривны на литре (12%), что было обусловлено, в частности, повышением ставки акцизного сбора.

Эксперт также назвал основные факторы повышения цен на топливо — это мировые цены на нефть, колебания на валютном рынке и налоги. Так, в среднем цена на нефть в прошлом году упала до 75 долларов за баррель, в 2023 году она была на уровне 85 долларов за баррель, а в 2022 году — около 100 долларов за баррель.

"Говорить о том, чтобы цена прибавила на семь гривен, десять гривен на литре или 20-15% от цены - для этого нет сегодня оснований абсолютно никаких. Для этого надо еще сегодня повысить налог, надо, чтобы выросла цена на нефть до 100 долларов за баррель и надо, чтобы курс гривны провалился - вот тогда, в принципе, все возможно", — констатировал Куюн.

Ранее мы уже рассказывали, сколько стоит топливо в Польше в январе 2025 года, а также сравнивали цены на местных АЗС с украинскими. Ведь всегда интересно узнать, сколько на топливо тратят водители в других странах, и сравнить с ценами в Украине.

Также мы сравнили, сколько стоит бензин, автогаз и дизельное топливо в Украине и какие цены на них в США и странах ЕС.