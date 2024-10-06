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Мужчина потерял около 127 тыс. грн с карты ПриватБанка — детали дела

6 октября 2024 07:01
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
У мужчины украли деньги с карты, а ПриватБанк требует уплатить долг — решение суда
Приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Мужчина обратился в ПриватБанк с жалобой на мошенников, похитивших с его карточки 126 768 гривен. В то же время финансовое учреждение требует от него уплатить долг по кредитному договору в размере 50 564 гривен.

Об этом говорится в решении Святошинского районного суда Киева.

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Детали дела

ПриватБанк требует взыскать с мужа долг по кредитному договору в размере 50 564 гривен. По словам клиента, ситуация возникла во время служебной командировки (Киев — Измаил — Шепетовка), когда 31 августа 2023 года между 17:30 и 19:00 были совершены мошеннические действия по его банковской карточке. Мужчина сообщил, что в этот период с его счета была осуществлена транзакция на сумму 73 269 гривен, а также получен кредит на оплату частями в размере 53 499 гривен.

Он отметил, что перед этими событиями мошенники заблокировали его мобильный номер, что сделало невозможным доступ к "Приват-24". После обнаружения мошенничества мужчина позвонил в службу поддержки ПриватБанка, чтобы сообщить о проблеме.

1 сентября 2023 года он лично посетил отделение банка, где написал заявление о мошенничестве и заблокировал свою карточку. В тот же день он обратился в киберполицию, а вернувшись домой, подал заявление в полицию. По ее результатам было открыто уголовное производство, выписку из которого мужчина предоставил менеджеру отделения ПриватБанка.

Учитывая приведенные обстоятельства, мужчина утверждает, что у него нет задолженности перед банком, и планирует защищать свои интересы в суде.

Решение суда

Суд принял решение в пользу АО КБ "ПриватБанк", обязав мужчину уплатить задолженность по кредитному договору на сумму 50 564 гривен.

В суде было установлено, что банк доказал, что ответчик своим бездействием способствовал незаконному использованию персональной информации, что привело к снятию средств и увеличению кредитного лимита. Суд не выявил вины банка в ненадлежащем выполнении обязательств по обслуживанию счета и предоставлению банковских услуг. Взаимная связь между действиями банка и негативными последствиями для ответчика отсутствовала, что явилось основанием для вывода о том, что именно клиент несет ответственность за указанные операции и возникновение задолженности.

Суд отметил, что АО КБ "ПриватБанк" представило надлежащие и допустимые доказательства, несомненно подтверждающие, что ответчик, как пользователь кредитной карты, способствовал незаконному доступу к своей информации, что позволило мошенникам совершить финансовые операции с его счета 31 августа 2023 года. Таким образом, исковые требования банка о взыскании задолженности были удовлетворены.

Что еще стоит знать

Напомним, клиент ПриватБанка подал в суд из-за блокирования счетов в связи с продажей активов на криптовалютной бирже Binance. Известно, на чьей стороне в этих случаях закон.

Также мы писали, что клиентка государственного ПриватБанка пожаловалась на самовольное списание 28 тыс. гривен и полное блокирование счетов. Банк это сделал без всякого предупреждения о нарушении, оставив без средств к существованию.

ПриватБанк деньги банки мошенничество банковские счета судебные решения

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