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Чистые зарплаты украинцев снизятся с 1 декабря — какая причина

29 ноября 2024 14:30
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Как изменятся чистые доходы украинцев с 1 декабря
Украинские гривны. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

После вступления в силу закона о повышении налогов, все легальные доходы украинцев с 1 декабря испытывают снижение. Это произойдет из-за повышения военного сбора до 5%.

Об этом рассказала народный депутат, член Комитета ВР Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина в эфире "Киев24".

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Почему снизятся доходы украинцев

"Совершенно точно, все доходы, которые вы легально получаете в любом месте - это на работе как наемный работник, начисленные проценты по депозитам в банках — все это будет облагаться налогом по ставке военного сбора не 1,5%, а 5%", — сказала Южанина.

Она пояснила, что чистый доход "на руки" в результате изменений станет меньше из-за повышения военного сбора.

"Нужно всем понимать, что когда вы с 1 декабря идете получать тысячу гривен, то вам одновременно поднимают удержание с ваших доходов и раздают эту тысячу. Но раздадут один раз, а содержать будут ежемесячно", — пояснила нардепка.

По словам Южаниной, следует быть внимательными, ведь при получении меньшей заработной платы с 1 декабря следует понимать, что это не вина работодателя, а следствие увеличения ставки военного сбора.

Что еще стоит знать

Напомним, ситуация с опубликованием закона о повышении налогов для украинцев наконец-то получила завершение. Закон вступит в силу 1 декабря 2024, как и планировалось, а не 29 ноября, поэтому бухгалтерам не придется переживать из-за начисления военного сбора за два дня месяца.

Мы также писали, что в октябре кадровый портал robota.ua провел традиционный опрос среди работодателей, чтобы выяснить, были ли повышения зарплат в 2024 году и какие ожидания по поводу заработных плат на 2025-й. Кроме того, участников спросили о приоритетах в предоставлении бонусов, льгот и других вознаграждений для работников.

зарплаты выплаты нардепы доходы военный сбор

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