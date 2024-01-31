Как изменятся цены на продукты в феврале 2024 года

Покупка товаров на рынке. Фото: Новини.LIVE

В феврале 2024 цены на продукты питания в Украине могут подорожать. Особенно это касается молочных продуктов, овощей и фруктов.

О том, как изменятся цены на продукты в феврале, рассказали эксперты изданию "24 Канал".

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Как изменятся цены на овощи и фрукты в феврале

По словам заведующей отделом ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Инны Сало, в феврале 2024 года ожидается незначительное удорожание плодоовощных.

"На динамику цен на плодоовощные, особенно в несезон, наиболее существенно влияют такие факторы, как оперативность и объемы поставок, стоимость хранения и транспортировки, повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей и цены на топливо", — пояснила эксперт.

Цены на овощи борщевого набора к концу зимы могут повыситься по сравнению с ценами по состоянию на конец января этого года:

капуста белокочанная — до 16 гривен за килограмм (+4 %);

свекла — до 18,5 гривны за килограмм (+3%);

морковь — до 16,5 гривны за килограмм (+6%);

картофель — до 26 гривен за килограмм (+5%);

лук — до 18,5 гривны за килограмм (+8%) против средней цены по состоянию на 23 января 2024 года в 17,1 гривны.

Цены на продукты борщевого набора. Источник: 24 Канал

Что касается фруктов, то Инна Сало отмечает, что к концу зимы цены на яблоки могут дополнительно вырасти до 19,5 гривны за килограмм, а на виноград – до 210 гривен за килограмм.

"Стоимость импортируемых плодовых может повыситься — в среднем до 3%" , — добавила она.

Также стоимость апельсинов может подняться до 87 гривен за килограмм, на лимоны и бананы — до 65 гривен за килограмм, а на мандарины — до 62 гривен за килограмм.

Возрастет ли стоимость мяса в феврале

Ведущая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Наталья Копытец сообщает, что в середине января 2024 по сравнению с началом декабря 2023 в продовольственных супермаркетах отмечалось снижение розничных цен на свинину до 8,8%. В феврале отсутствуют экономические предпосылки для подорожания основных видов мяса.

"Однако в Украине, где война длится уже около двух лет, всегда есть вероятность заметных скачков цен. В частности, атаки по критической инфраструктуре — энергетической и производственной — могут повлечь за собой как сокращение, так и полное уничтожение производственных мощностей тех или иных видов мяса", — сказала эксперт.

Она объяснила, что это в свою очередь приведет к удорожанию мяса. По прогнозам ученых Института аграрной экономики, рост розничных цен на основные виды мяса — до 5% – следует ожидать накануне и в период Пасхальных праздников.

На сколько вырастут цены на молочные продукты

По словам эксперта из Института аграрной экономики Ивана Свиноуса, средняя закупочная цена молока, по данным Ассоциации производителей молока по состоянию на 1 января 2024 года, составила:

экстра сорта — 15,20 гривны за килограмм без НДС;

высшего сорта — 14,70 гривны за килограмм без НДС;

первого сорта — 13,52 гривны за килограмм без НДС.

По экспертным оценкам ученых Института аграрной экономики, на конец февраля 2024 стоимость молока экстра сорта может вырасти на 0,14 гривны — до 15,34 гривны за килограмм, выше — на 0,12 гривны (14,82 гривны за килограмм), а первого сорта — на 0,09 гривны (13,61 гривны за килограмм).

Иван Свиноус пояснил, что повышение закупочных цен в первую очередь будет вызвано негативными общеэкономическими процессами в стране. В то же время, сокращение экспорта отечественной молочной продукции несколько ограничивает темпы роста закупочных цен, которые в январе 2024 года были на уровне общеевропейских.

"В результате роста стоимости молочного сырья и входных материальных ресурсов, необходимых для изготовления молочных продуктов, в течение февраля 2024 года рост розничных цен может составить 10—17% в зависимости от вида молокопродуктов", — сказал эксперт.

Что будет с ценами на крупы и хлебобулочные изделия

Главная научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Светлана Черемисина рассказала, что в течение января 2024 ценовая ситуация с крупами продолжила свою положительную динамику удешевления. В то же время все виды продукции хлебопекарной отрасли стабильно продолжают дорожать.

"В феврале 2024 года ценовая ситуация на крупу и муку будет оставаться благоприятной для потребителей", — сказала эксперт.

Следовательно, цены на крупы и хлебобулочные изделия в феврале изменятся следующим образом:

гречка может подешеветь на 5—7%;

цена на муку должна остаться стабильной;

ценовая динамика по другим видам круп — рис и пшено может испытать незначительное колебание в пределах 3—5%;

ожидается дальнейший постепенный рост средней цены на хлебобулочные изделия в диапазоне 0,5—1% в месяц.

Ученая напомнила, что цена на гречку по сравнению с декабрем снизилась до 30,46 гривны за килограмм, пшено подешевело до 26,59 гривны за килограмм, а крупы манные и ячни упали в цене и стоят сейчас 21,29 гривны и 15,92 .

Напомним, что в Национальном банке прогнозируют ускорение инфляции. Активный рост потребительских цен в Украине можно ожидать во второй половине года.

Мы также писали о том, что в 2024 году на полках украинских магазинов больше не будет прежних цен на три популярные среди потребителей категории продуктов. Они будут дорожать каждый месяц.