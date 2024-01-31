Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Що буде з цінами на продукти найближчим часом — прогноз експерта arrow

Що буде з цінами на продукти найближчим часом — прогноз експерта

31 січня 2024 04:18
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Що буде з цінами на продукти найближчим часом — прогноз експерта
Чоловік обирає продукти у магазині. Фото: optichamber.nl
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

В Україні можуть змінитися ціни на базові продукти. Йдеться про гречку, борошно та хліб. Зокрема, вартість популярної крупи може знизитися на 5-7% — до 25-27 грн/кг.

Відповідний прогноз озвучила головна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", в коментарі The Page Світлана Черемісіна.

Читайте також:

Що буде з цінами на продукти 2024 року

За її словами, продукти можуть здешевшати через те, що 2023 року урожай цієї культури виявився рекордним — 207,5 тис. тонн.

"Вартість борошна залишатиметься стабільною в межах 15-17 грн/кг, а інших видів круп – рису, пшона тощо – може зазнати незначних коливань у межах 3-5%", — йдеться в повідомленні.

Водночас, експертка прогнозує, що очікується подальше поступове зростання середньої ціни на хлібобулочні вироби у діапазоні 0,5-1% на місяць.

"За перше півріччя хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку може вартувати 45-46 грн/кг, хліб пшеничний з борошна першого ґатунку подорожчає до 37-38 грн/кг, хліб житній – до 39-40 грн/кг, батон — до 25-26 грн за 500 г", — сказала вона.

Нагадаємо, на українському ринку стрімко зростають ціни на картоплю. Один з найдоступніших продуктів зараз реалізується у середньому учетверо дорожче проти минулого року.

Тим часом у торгово-промисловій палаті України попереджають про непросту ситуацію у 2024 році. Низка продуктів стануть дефіцитними, а ціни — захмарні.

ціни на хліб
продукти
ціни
ціны на продукты

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі