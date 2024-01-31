Що буде з цінами на продукти найближчим часом — прогноз експерта

Чоловік обирає продукти у магазині. Фото: optichamber.nl

В Україні можуть змінитися ціни на базові продукти. Йдеться про гречку, борошно та хліб. Зокрема, вартість популярної крупи може знизитися на 5-7% — до 25-27 грн/кг.

Відповідний прогноз озвучила головна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", в коментарі The Page Світлана Черемісіна.

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За її словами, продукти можуть здешевшати через те, що 2023 року урожай цієї культури виявився рекордним — 207,5 тис. тонн.

"Вартість борошна залишатиметься стабільною в межах 15-17 грн/кг, а інших видів круп – рису, пшона тощо – може зазнати незначних коливань у межах 3-5%", — йдеться в повідомленні.

Водночас, експертка прогнозує, що очікується подальше поступове зростання середньої ціни на хлібобулочні вироби у діапазоні 0,5-1% на місяць.

"За перше півріччя хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку може вартувати 45-46 грн/кг, хліб пшеничний з борошна першого ґатунку подорожчає до 37-38 грн/кг, хліб житній – до 39-40 грн/кг, батон — до 25-26 грн за 500 г", — сказала вона.

Нагадаємо, на українському ринку стрімко зростають ціни на картоплю. Один з найдоступніших продуктів зараз реалізується у середньому учетверо дорожче проти минулого року.

Тим часом у торгово-промисловій палаті України попереджають про непросту ситуацію у 2024 році. Низка продуктів стануть дефіцитними, а ціни — захмарні.