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Чи зростуть ціни на продукти у лютому — прогноз експертів

31 січня 2024 16:33
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Ірина Шпак
редактор
Як зміняться ціни на продукти у лютому 2024 року
Купівля продуктів на ринку. Фото: Новини.LIVE
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

У лютому 2024 року ціни на продукти харчування в Україні можуть здорожчати. Особливо це стосується молочних продуктів, а також овочів та фруктів. 

Про те, як зміняться ціни на продукти у лютому розповіли експерти виданню "24 Канал".

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Як зміняться ціни на овочі та фрукти у лютому

За словами завідувачки відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Інни Сало, у лютому 2024 року очікується незначне здорожчання плодоовочевих.

"На динаміку цін на плодоовочеві, особливо в несезон, найбільш суттєво впливають такі чинники, як оперативність і обсяги постачання, вартість зберігання та транспортування, підвищені тарифи на електроенергію для промислових виробників та ціни на пальне", — пояснила експертка.

Ціни на овочі борщового набору до кінця зими можуть підвищитися проти цін станом на кінець січня цього року:

  • капуста білокачанна – до 16 гривень за кілограм (+4 %),
  • буряк — до 18,5 гривні за кілограм (+3%),
  • морква — до 16,5 гривні за кілограм (+6 %),
  • картопля — до 26 гривень за кілограм (+5 %).
  • цибуля — до 18,5 гривні за кілограм (+8 %) проти середньої ціни станом на 23 січня 2024 року у 17,1 гривні.
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Ціни на продукти борщового набору. Джерело: 24 Канал

Щодо фруктів, то Інна Сало наголошує на тому, що до кінця зими ціни на яблука можуть додатково зрости до 19,5 гривні за кілограм, а на виноград – до 210 гривень за кілограм.

"Вартість імпортованих плодових може підвищитися – в середньому до 3%", – додала вона.

Також вартість на апельсини може піднятися до 87 гривень за кілограм, на лимони та банани — до 65 гривень за кілограм, а на мандарини — до 62 гривень за кілограм.

Чи зросте вартість м'яса у лютому

Провідна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Наталія Копитець повідомляє, що у середині січня 2024 року порівняно з початком грудня 2023 року у продовольчих супермаркетах відмічалося зниження роздрібних цін на свинину до 8,8%. У лютому відсутні економічні передумови здорожчання основних видів м’яса.

"Проте в Україні, де війна триває вже близько двох років, завжди є вірогідність помітних стрибків цін. Зокрема, атаки по критичній інфраструктурі – енергетичній та виробничій – можуть спричинити як скорочення, так і повне знищення виробничих потужностей тих чи інших видів м’яса", — сказала експертка.

Вона пояснила, що це, своєю чергою, зумовить здорожчання м'яса. За прогнозами науковців Інституту аграрної економіки, зростання роздрібних цін на основні види м’яса – до 5 % – слід очікувати напередодні та в період Великодніх свят.

На скільки зростуть ціни на молочні продукти

За словами експерта з Інституту аграрної економіки Івана Свиноуса, середня закупівельна ціна молока, за даними Асоціації виробників молока станом на 1 січня 2024 року, склала:

  • екстра ґатунку — 15,20 гривні за кілограм без ПДВ.
  • вищого ґатунку — 14,70 гривні за кілограм без ПДВ,
  • першого ґатунку — 13,52 гривні за кілограм без ПДВ.

За експертними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, на кінець лютого 2024 року вартість молока екстра ґатунку може зрости на 0,14 гривні — до 15,34 гривні за кілограм, вищого — на 0,12 гривні (14,82 гривні за кілограм), а першого ґатунку — на 0,09 гривні (13,61 гривні за кілограм).

Іван Свиноус пояснив, що підвищення закупівельних цін насамперед буде спричинене негативними загальноекономічними процесами в країні. Водночас скорочення експорту вітчизняної молочної продукції дещо обмежує темпи зростання закупівельних цін, які в січні 2024 року були на рівні загальноєвропейських.

"Внаслідок зростання вартості молочної сировини та вхідних матеріальних ресурсів, необхідних для виготовлення молочних продуктів, впродовж лютого 2024 року зростання роздрібних цін може становити 10 — 17% залежно від виду молокопродуктів", — сказав експерт. 

Що буде з цінами на крупи та хлібобулочні вироби

Головна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Світлана Черемісіна розповіла, що упродовж січня 2024 року цінова ситуація з крупами продовжила свою позитивну динаміку здешевлення. Водночас усі види продукції хлібопекарської галузі стабільно продовжують дорожчати.

"У лютому 2024 року цінова ситуація на крупи та борошно залишатиметься сприятливою для споживачів", — сказала експертка. 

Отже, ціни на крупи та хлібобулочні вироби у лютому зміняться таким чином:

  • Гречка може подешевшати на 5 – 7%,
  • Ціна на борошно має залишитися стабільною,
  • Цінова динаміка по інших видах круп — рис та пшоно може зазнати незначного коливання в межах 3 – 5%,
  • Очікується подальше поступове зростання середньої ціни на хлібобулочні вироби у діапазоні 0,5 — 1% на місяць.

Науковиця нагадала, що ціна на гречку порівняно з груднем знизилась до 30,46 гривні за кілограм, пшоно подешевшало до 26,59 гривні за кілограм, а крупи манні та ячні впали в ціні й коштують нині 21,29 гривні та 15,92 гривні відповідно.

Нагадаємо, що у Національному банку прогнозують прискорення інфляції. Активне зростання споживчих цін в Україні очікується у другій половині року.

Ми також писали про те, що у 2024 році на полицях українських магазинів більше не буде колишніх цін на три популярні серед споживачів категорії продуктів. Вони дорожчатимуть щомісяця.

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