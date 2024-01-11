Количество безработных в мире растет — что будет с рынком труда в 2024 году

Мужчина возле стенда вакансии. Фото: КиевВласть

В 2024 году мировой уровень безработицы, вероятно, вырастет с 5,1 до 5,2%. По прогнозам, общее количество лиц в мире, которые не могут найти себе работу, увеличится на 2 миллиона.

Об этом сообщает пресс-служба Международной организации труда (МОТ).

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По прогнозам организации, перспективы рынка труда и глобальной безработицы в 2024 году ухудшатся. Ожидается, что в этом году еще два миллиона работников будут искать работу, что приведет к повышению мирового уровня безработицы с 5,1% в 2023 году до 5,2%. Имеющиеся доходы снизились в большинстве стран G20, и, в общем-то, эрозия уровня жизни вследствие инфляции "вряд ли будет быстро компенсирована". МОТ также прогнозирует, что показатели неофициального труда останутся неизменными, и в 2024 году на них придется около 58% мировой рабочей силы.

После пандемии COVID-19 наблюдался скачок производительности труда во всех странах, однако впоследствии темпы снова стали низкими, как в предыдущее десятилетие.

"В этом отчете рассматриваются заглавные цифры рынка труда, и то, что они показывают, должно вызывать серьезную обеспокоенность. Проблемы с рабочей силой, которые выявляет этот отчет, представляют угрозу как отдельным средствам существования, так и бизнесу, и очень важно, чтобы мы решали их эффективно и быстро. Падение уровня жизни и низкая производительность в сочетании с устойчивой инфляцией создают условия для большего неравенства и подрывают усилия по достижению социальной справедливости", — сказал Генеральный директор МОТ Гилберт Ф. Хунгбо.

Также в организации отметили, что небольшой рост занятости все же ожидается, однако только в странах с доходом выше среднего. А в странах, где доходы ниже, рост остается устойчивым.

"Ситуация особенно тревожна в странах с высоким уровнем дохода, где рост занятости станет отрицательным в 2024 году, а в 2025 году ожидаются только скромные улучшения" , — добавили в МОТ.

Уровень безработицы в Украине

По состоянию на конец 2023 года количество безработных сократилось до 95,4 тысячи человек, среди которых женщин — 71,4 тысячи.

количество лиц, получающих пособие по безработице — упало за год с 89,8 до 39,8 тысячи человек;

потребность работодателей в работниках в ноябре сократилась за месяц на 6 тысяч и составляет 49,4 тысячи человек;

нагрузка на одно свободное место составляет — 2,0 человека.

Напомним, что украинский рынок труда хоть и неравномерно, однако продолжает восстанавливаться после спада в начале полномасштабной войны. Эксперты оценили ситуацию, обнародовав данные о самых востребованных специалистах и высокой заработной плате.