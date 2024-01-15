Нафтогаз рассказал об объемах топлива — есть ли угрозы до конца зимы

Сотрудник газовой сферы. Фото: Naftogaz

НАК "Нафтогаз Украины" обнародовал объемы запасов "голубого топлива в подземных хранилищах (ПХГ) по состоянию на середину января 2024 года. Также оценили, не будет ли дефицита до конца зимы".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Запасы газа на середину января 2024-го

"Половина отопительного сезона пройдена. Это уже вторая зима в условиях полномасштабного вторжения. И первая за всю историю независимости, которую мы проходим за счет газа собственной добычи. А самое главное — делаем это вместе", — отмечают в Нафтогазе.

На 15 января текущего года объемов запасов топлива в украинских хранилищах достаточно для успешного завершения отопительного сезона 2023-2024, подчеркивают в компании.

Также сейчас уже 122,3 млн потребителей газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" получают природный газ, заключено 1,24 тыс. договоров с почти 450 предприятиями теплокоммунэнерго и 793 ОСМД.

Семь ТЭЦ в управлении Группы Нафтогаз продолжают обеспечивать теплом тысячи граждан в Каменском, Кривом Роге, Новояворовске, Новом Роздоле, Николаеве, Одессе, а также Херсоне.

"Спасибо всем, благодаря кому это стало возможным. Украинским защитникам, которые защищают наше небо, защищают людей и города. Энергетикам, которые смело под обстрелами восстанавливают критическую инфраструктуру. Газовикам, которые продолжают в сверхсложных условиях добывать украинский газ. И каждой украинской семье, которая экономит тепло и вовремя платит счета. Помним, для врага холод — это оружие. Но мы не дадим ему одолеть нас!" — добавили в компании.

Что еще стоит знать

Напомним, с января 2024 года бытовым потребителям начнет поступать третья квитанция за газ, касающаяся содержания внутридомовых систем. В "Нафтогазе Украины" обнародовали стоимость услуги, которая для всех будет отличаться.

Также мы писали о том, что в Комитете Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг объяснили, зачем правительство вернуло наказание за задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги. Теперь мораторий распространяется исключительно на оккупированные территории и "горячие точки".