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Чи вистачить "блакитного палива" до кінця зими — Нафтогаз оцінив запаси

15 січня 2024 09:31
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Нафтогаз розповів про обсяги палива — чи є загрози до кінця зими
Працівник газової сфери. Фото: Naftogaz
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

НАК "Нафтогаз України" оприлюднив обсяги запасів "блакитного палива у підземних сховищах (ПСГ) станом на середину січня 2024 року. Також оцінили, чи не буде дефіциту до кінця зими.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Запаси газу на середину січня 2024-го

"Половину опалювального сезону пройдено. Це вже друга зима в умовах повномасштабного вторгнення. І перша за всю історію незалежності, яку ми проходимо за рахунок газу власного видобутку. А найголовніше — робимо це разом", — зазначають у Нафтогазі.

Станом на 15 січня поточного року обсягів запасів палива в українських сховищах достатньо для успішного завершення опалювального сезону 2023-2024, наголошують у компанії.

Також зараз вже 122,3 млн споживачів газопостачальної компанії "Нафтогаз України" отримують природний газ, укладено 1,24 тис. договорів з майже 450 підприємствами теплокомуненерго та 793 ОСББ.

Сім ТЕЦ в управлінні Групи Нафтогаз продовжують забезпечувати теплом тисячі громадян у Кам’янському, Кривому Розі, Новояворівську, Новому Роздолі, Миколаєві, Одесі, а також Херсоні.

"Дякуємо всім, завдяки кому це стало можливим. Українським захисникам, які боронять наше небо, захищають людей і міста. Енергетикам, які відважно під обстрілами відновлюють критичну інфраструктуру. Газовикам, які продовжують у надскладних умовах видобувати український газ. Та кожній українській родині, яка заощаджує тепло та вчасно сплачує рахунки. Пам’ятаємо, для ворога холод — це зброя. Але ми не дамо йому нас здолати!" — додали у компанії.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з січня 2024 року побутовим споживачам почне надходити третя квитанція за природний газ, яка стосується утримання внутрішньобудинкових систем. У "Нафтогаз України" оприлюднили вартість послуги, яка для всіх різнитиметься.

Також ми писали про те, що в Комітеті Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг пояснили, навіщо уряд повернув покарання за заборгованість населення за житлово-комунальні послуги. Тепер мораторій поширюється виключно на окуповані території та "гарячі точки".

опалювальний сезон
Нафтогаз
зима
газ

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